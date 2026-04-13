Nga cảnh báo hậu quả khi Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz

Ông Alexander Maslennikov, quan chức cấp cao của Hội đồng An ninh Nga, cảnh báo việc phong tỏa eo biển Hormuz trong thời gian dài sẽ đe dọa an ninh lương thực của các quốc gia trong khu vực, chủ yếu là Ả rập Xê út, Jordan và Ai Cập.

"Theo ước tính sơ bộ, nếu eo biển Hormuz bị phong tỏa trong 3 tháng hoặc lâu hơn, các quốc gia trong khu vực sẽ phải đối mặt với mối đe dọa về an ninh lương thực", ông Maslennikov tuyên bố hôm 13/4.

Theo quan chức Nga, những nước chịu “rủi ro cao nhất” bao gồm: Ả rập Xê út, quốc gia nhận 70% lương thực nhập khẩu qua tuyến hàng hải này; Jordan, quốc gia cũng đang đối mặt với tình trạng giá lương thực tăng cao, có nguy cơ leo thang hơn nữa, bao gồm do thiếu hụt ngũ cốc và các sản phẩm nông nghiệp khác nếu eo biển Bab el-Mandeb bị lực lượng Houthi ở Yemen phong tỏa; Ai Cập, quốc gia đã chứng kiến đồng nội tệ suy yếu liên tục kể từ tháng 2/2026 và nguồn thu ngoại tệ từ kênh đào Suez sụt giảm đáng kể”.

Ông Maslennikov cũng cho biết thêm, trong bối cảnh này, giá cả tiêu dùng cũng được dự đoán sẽ tăng lên.

Quan chức Nga cảnh báo châu Âu dễ bị tổn thương do những diễn biến tại Trung Đông, khi nông dân buộc phải chuyển sang sử dụng phân bón từ Bắc Phi, Bắc Mỹ và Nga.

“Châu Âu trở nên dễ tổn thương khi phải đối mặt với việc mất đi các nguồn nhập khẩu truyền thống từ khu vực vịnh Ba Tư và không thể tăng sản lượng phân bón nội địa do giá khí đốt tăng cao. Các nhà giao dịch và nông dân châu Âu buộc phải chuyển sang các nguồn thay thế, bao gồm Bắc Phi, Bắc Mỹ và Nga”, ông Maslennikov nhận định.

“Theo ước tính của Ủy ban châu Âu, chi tiêu của nông dân cho các sản phẩm hóa chất nông nghiệp trong vụ xuân năm 2026 sẽ tăng 25-30%, làm gia tăng nguy cơ lạm phát lương thực kéo dài trong Liên minh châu Âu và làm giảm lợi nhuận của các nhà sản xuất nông nghiệp”, ông Maslennikov nói thêm.

Nhận định của quan chức Nga được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông có kế hoạch bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz nhằm nỗ lực giành quyền kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược từ Iran.

Điện Kremlin cũng chỉ trích quyết định của Tổng thống Donald Trump về việc bắt đầu phong tỏa các cảng của Iran.

“Những hành động như vậy có khả năng sẽ tiếp tục tác động tiêu cực đến thị trường quốc tế”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo.

Tổng thống Trump khẳng định, “đến một thời điểm nào đó”, eo biển Hormuz sẽ hoàn toàn mở cửa với tất cả tàu thuyền, dựa trên nguyên tắc “tất cả đều được phép vào, tất cả đều được phép ra”.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cũng thông báo sẽ bắt đầu thực hiện lệnh phong tỏa eo biển Hormuz kể từ sáng 13/4.

Thông báo của CENTCOM nêu rõ lệnh phong tỏa “sẽ được thực thi một cách công bằng đối với tàu của tất cả các quốc gia khi đi vào hoặc rời khỏi các cảng và khu vực ven biển của Iran, bao gồm tất cả các cảng của Iran trên vịnh Ả rập và vịnh Oman”.

Tư lệnh Hải quân Iran đã bác bỏ lời đe dọa của Tổng thống Trump về việc áp lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran, khẳng định Tehran đang theo dõi chặt chẽ mọi hoạt động của lực lượng Mỹ trong khu vực.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết lực lượng an ninh Iran đã kiểm soát hoàn toàn tuyến hàng hải ở eo biển Hormuz, cảnh báo đối phương sẽ bị mắc kẹt trong “vòng xoáy chết người” nếu có bất kỳ tính toán sai lầm nào.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cuối tuần qua đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian về nỗ lực hòa bình Trung Đông, nhấn mạnh rằng Moscow sẵn sàng giúp làm trung gian hòa giải cho cuộc xung đột.