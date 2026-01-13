Nga cảnh báo hành động “không thể chấp nhận” của NATO ở Ukraine

Binh sĩ Ukraine ở Donetsk (Ảnh: Reuters).

Đại diện thường trực của Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Dmitry Polyansky ngày 13/1 cho biết các quốc gia phương Tây đang lên kế hoạch đưa quân tới Ukraine hoàn toàn nhận thức rõ rằng lực lượng của họ sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga.

“Họ biết rất rõ rằng chúng tôi đã cảnh báo điều này là không thể chấp nhận được đối với chúng tôi. Họ biết rất rõ rằng chúng tôi sẽ không chấp nhận sự hiện diện của NATO và các lực lượng vũ trang phương Tây trên lãnh thổ Ukraine. Và chúng tôi đã nhiều lần tuyên bố ở các cấp độ khác nhau rằng họ sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của lực lượng vũ trang Nga”, ông Polyansky nói trên kênh truyền hình Rossiya-24.

Cảnh báo của quan chức Nga được đưa ra sau khi Anh và Pháp công bố kế hoạch triển khai một lực lượng đa quốc gia tại Ukraine trong trường hợp Ukraine và Nga đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Tại cuộc họp của “liên minh tự nguyện” gồm các nước ủng hộ Ukraine ở Paris hôm 6/1, Anh và Pháp đã ký tuyên bố ý định về việc triển khai lực lượng quân sự đến Ukraine trong tương lai.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng kế hoạch này có thể bao gồm việc điều động hàng nghìn binh sĩ Pháp. Ông Macron nêu rõ, mục tiêu của lực lượng này là “tạo sự bảo đảm sau lệnh ngừng bắn”, đồng thời lưu ý họ sẽ được bố trí “cách xa rất nhiều so với đường tiếp xúc”.

Ông Macron tiết lộ, liên minh cũng đã xây dựng một kế hoạch đảm nhận “các cam kết giám sát ngừng bắn dưới sự lãnh đạo của Mỹ” cũng như “hỗ trợ dài hạn cho lực lượng vũ trang Ukraine, những người đang và sẽ tiếp tục ở tuyến đầu của phòng tuyến”.

Trong khi đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết tuyên bố sẽ mở đường cho một khuôn khổ pháp lý để “các lực lượng Anh, Pháp và đối tác có thể hoạt động trên lãnh thổ Ukraine, bảo vệ bầu trời và vùng biển của Ukraine, đồng thời tái thiết các lực lượng vũ trang Ukraine cho tương lai”.

Anh cho biết sẽ phân bổ 200 triệu bảng Anh (270 triệu USD) để tài trợ cho công tác chuẩn bị cho phương án triển khai quân đội tới Ukraine hậu chiến sự.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết những tuyên bố của liên minh các chính phủ phương Tây ủng hộ Ukraine đang ngày càng trở nên “nguy hiểm”.

Nga cảnh báo việc triển khai các đơn vị quân sự phương Tây, các cơ sở quân sự, kho tàng và những hạ tầng khác trên lãnh thổ Ukraine sẽ bị coi là sự can thiệp từ bên ngoài, gây ra mối đe dọa trực tiếp không chỉ đối với an ninh của Nga mà còn đối với các quốc gia châu Âu khác.

Tuyên bố cũng chỉ trích những phát ngôn mới của “liên minh tự nguyện” và chính quyền Ukraine. Moscow cho rằng kế hoạch của các bên tham gia liên minh này đang “ngày càng trở nên nguy hiểm và mang tính hủy hoại đối với tương lai của lục địa châu Âu”.