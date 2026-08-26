Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Tass).

Tại cuộc họp báo ngày 25/8, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, Nga một lần nữa khẳng định lập trường kiên định rằng việc triển khai lực lượng quân sự NATO trên lãnh thổ Ukraine là điều không thể chấp nhận được đối với Moscow.

Đề cập đến kế hoạch của “liên minh các quốc gia tự nguyện” nhằm hỗ trợ Kiev bằng cách đưa các đơn vị quân sự đa quốc gia tới Ukraine sau khi xung đột kết thúc, ông Peskov nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của vấn đề này.

“Đây là một vấn đề rất quan trọng và một chủ đề đáng lưu tâm”, ông Peskov cho biết.

Ông nói thêm rằng các cuộc thảo luận về việc triển khai các lực lượng quân sự từ các quốc gia thành viên NATO trên lãnh thổ Ukraine không phải là điều mới.

“Điều kiện tiên quyết luôn là “sau khi xung đột kết thúc””, ông Peskov lưu ý.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Nga liên tục nêu rõ lập trường của mình ở nhiều cấp độ: việc triển khai lực lượng quân sự nước ngoài thuộc NATO trên lãnh thổ Ukraine hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Moscow.

Trước đó, trong một tuyên bố do “liên minh các quốc gia tự nguyện” đưa ra sau cuộc họp tại Kiev, các bên đã xác nhận kế hoạch triển khai một lực lượng quân sự đa quốc gia tới Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận đáng tin cậy về việc chấm dứt các hành động thù địch. Quy mô cụ thể của lực lượng ​​này chưa được tiết lộ.

Nga nhiều lần cảnh báo việc triển khai các đơn vị quân sự phương Tây, các cơ sở quân sự và hạ tầng khác trên lãnh thổ Ukraine sẽ bị coi là sự can thiệp từ bên ngoài, gây ra mối đe dọa trực tiếp không chỉ đối với an ninh của Nga mà còn đối với các quốc gia châu Âu khác.

Nga cũng cáo buộc phương Tây thực tế đã là một bên tham gia xung đột ở Ukraine khi tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev. Tuy nhiên, Mỹ và các đồng minh đã bác bỏ cáo buộc này.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố phương Tây đang thực sự tiến hành một cuộc chiến tranh toàn diện chống lại Nga, sử dụng dữ liệu vệ tinh và tên lửa để tấn công các mục tiêu của Nga. Cựu Tổng thống Nga nhấn mạnh Moscow nên đáp trả "toàn diện" và nếu cần thiết, bao gồm việc thực hiện các cuộc tấn công phủ đầu.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo Kiev đang tăng cường nỗ lực lôi kéo NATO vào cuộc xung đột vũ trang trực tiếp với Nga nhằm bù đắp những tổn thất trên chiến trường.

Bà Zakharova cáo buộc NATO đang phát triển các hệ thống vũ khí tiên tiến cho Ukraine, vốn được thiết kế để vô hiệu hóa các sân bay và căn cứ không quân của Nga, bao gồm những căn cứ nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Bà Zakharova chỉ trích kế hoạch của NATO nhằm phát triển các hệ thống vũ khí tiên tiến phục vụ lợi ích của Kiev là hành động gây hấn liều lĩnh. Theo bà Zakharova, trong khi lên kế hoạch phát triển vũ khí cho lực lượng Ukraine, NATO đã đánh giá thấp nguy cơ leo thang căng thẳng, bao gồm nguy cơ xung đột lan rộng ra ngoài lãnh thổ Ukraine.

Chính phủ Anh gần đây đã đồng ý chia sẻ thông tin kỹ thuật mật về tên lửa hành trình Storm Shadow với Ukraine. Động thái này có thể giúp Kiev mở rộng năng lực sản xuất tên lửa trong nước.

Việc Anh cho phép chuyển giao công nghệ để Ukraine có thể tự sản xuất tên lửa sẽ tiếp sức cho nỗ lực của Kiev nhằm tăng cường hỏa lực tấn công sâu hàng trăm km vào lãnh thổ Nga.