Nga cảnh báo cứng rắn mối đe dọa từ NATO

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev (Ảnh: Tass).

Trong cuộc phỏng vấn vào ngày 25/8, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc NATO mở rộng đã đặt ra mối đe dọa hiện hữu đối với Moscow.

“Tôi đã từng đề cập đến Liên minh Bắc Đại Tây Dương (NATO). Khối quân sự - chính trị này, vốn đối đầu với chúng tôi, không những tiếp tục tồn tại mà ngược lại, còn không ngừng mở rộng. Các kế hoạch kết nạp thành viên mới từ các quốc gia hậu Xô viết vào NATO - cụ thể là Georgia hoặc Ukraine - đang được công bố”, ông Medvedev nói trong cuộc phỏng vấn với một tờ báo tại Nam Ossetia.

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo những hành động như vậy của NATO “đặt ra mối đe dọa mang tính sống còn” đối với Moscow.

Ông Medvedev nhấn mạnh, Moscow cần sự đảm bảo từ NATO rằng sẽ không có quốc gia nào có thể tấn công Nga và mọi hành động thù địch chống lại Nga sẽ chấm dứt.

“Chúng tôi cần có thêm sự đảm bảo rằng chúng tôi sẽ không bị các quốc gia khác tấn công, đồng thời đảm bảo rằng mọi hành động thù địch nhằm vào đất nước chúng tôi sẽ chấm dứt, và máu của người dân chúng tôi sẽ không phải đổ xuống”, ông Medvedev nói thêm.

Theo ông Medvedev, các nước phương Tây đã tìm cách tạo ra những điểm nóng mới dọc theo biên giới Nga.

“Trong nhiều thế kỷ, phương Tây đã tìm cách tạo ra những điểm nóng mới dọc theo biên giới Nga. Chiến thuật ưa thích của họ là hành động thông qua các bên khác, lôi kéo những quốc gia có mối liên hệ lịch sử với Nga vào thế đối đầu với Moscow”, ông Medvedev nhận định.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cho rằng những sự kiện xảy ra tại Abkhazia và Nam Ossetia năm 2008 có những điểm tương đồng rõ rệt với diễn biến hiện nay trong cuộc xung đột ở Ukraine và tình trạng đối đầu với phương Tây.

Vào tháng 6, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng Nga đang phải đối đầu với toàn bộ phương Tây dưới hình thức liên minh NATO.

Ông Putin cáo buộc NATO phát động cuộc chiến chống lại Nga, đồng thời cho rằng tất cả các nước NATO đang tăng cường nỗ lực tiến hành các hành động chống lại Nga.

Theo Tổng thống Putin, NATO đã cố gắng “giáng cho Nga một thất bại chiến lược”, nhưng họ đã nhận ra rằng đó là điều “bất khả thi”.

Tổng thống Putin cũng chỉ ra rằng, một số quốc gia thậm chí còn gia nhập NATO sau năm 2022 để “chia phần” trong trường hợp Nga thất bại, nhưng họ đã quá vội vàng.

Căng thẳng giữa Nga và NATO có xu hướng leo thang sau khi xung đột Ukraine nổ ra cách đây hơn 4 năm. Một số lãnh đạo châu Âu cảnh báo, Nga có thể tấn công một trong các nước NATO trong vòng vài năm tới. Tuy nhiên, Moscow nhiều lần bác bỏ cáo buộc này.

Tổng thống Putin gửi thông điệp cứng rắn tới các đối thủ của Nga rằng họ không bao giờ nên gây chiến với Moscow. "Đừng bao giờ thử làm điều đó”, ông Putin nhấn mạnh.