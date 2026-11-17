Một số người chờ bên trong lãnh thổ Nga sau khi vượt qua biên giới Estonia tại cửa khẩu Luhamaa, Estonia năm 2025 (Ảnh: Getty).

Sau khi Estonia công bố kế hoạch đóng cửa biên giới với Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo rằng việc tạo ra các rào cản giữa các quốc gia đã nhiều lần chứng minh đây là một nước đi sai lầm.

“Estonia đang dựng lên một bức tường. Lịch sử đã cho thấy nhiều quốc gia từng xây dựng những bức tường như vậy, nhưng chúng không mang lại điều gì tốt đẹp cho chính những người dựng lên chúng”, ông Peskov nhấn mạnh.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố động thái mới nhất của Estonia cho thấy “đợt bùng phát mới của chủ nghĩa bài Nga mất kiểm soát” từ quốc gia vùng Baltic.

Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna tuyên bố Tallinn “dự kiến đóng các cửa khẩu đường bộ với Nga kể từ ngày 1/12”. Nhà ngoại giao này cho biết quyết định trên là phản ứng trước một vụ cố ý phóng hỏa nhằm vào nhà sản xuất vũ khí Estonia Threod Systems - một vụ việc mà Estonia cáo buộc do Nga dàn dựng.

“Bằng việc đóng các cửa khẩu biên giới, chúng tôi gửi một thông điệp rõ ràng tới Điện Kremlin”, ông Tsahkna nói, đồng thời cho biết thêm rằng động thái này sẽ “làm giảm khả năng của Nga trong việc tiến hành các hoạt động chống lại Estonia, đồng thời giúp giảm thiểu rủi ro liên quan đến việc lách các lệnh trừng phạt”.

Ngoại trưởng Estonia cũng kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) gia tăng sức ép đối với Moscow bằng cách áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn và triển khai chính sách thị thực chặt chẽ hơn đối với công dân Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin bác bỏ các cáo buộc của Estonia, gọi đây là những tuyên bố “hoàn toàn không có căn cứ”. Ông Peskov khẳng định các cáo buộc của Estonia “không có cơ sở, không có lập luận, cũng không có bằng chứng”.

Vị trí của Nga, Estonia trên bản đồ (Ảnh: Shutterstock).

Hiện tại, 3 cửa khẩu biên giới đang hoạt động giữa Estonia và Nga. Sau khi xung đột tại Ukraine leo thang vào năm 2022, Estonia đã cấm công dân Nga - kể cả những người có thị thực Schengen hợp lệ - nhập cảnh vào nước này.

Tuy nhiên, công dân và những người có giấy phép cư trú tại các quốc gia thành viên EU, cũng như những người sở hữu thị thực lưu trú dài hạn của Estonia, vẫn có thể qua lại biên giới.

Tháng trước, báo Eesti Ekspress của Estonia đưa tin chính phủ nước này đang cân nhắc đóng cửa một đường ống dẫn khí đốt, vốn được sử dụng làm tuyến cung ứng dự phòng cho vùng lãnh thổ biệt lập Kaliningrad của Nga ở cực tây nước này.

Trước đó, tạp chí Financial Times đưa tin Estonia cũng đang mua sắm các hệ thống tên lửa chiến thuật, bao gồm hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất và các bệ phóng Chunmoo của Hàn Quốc, với khả năng vươn tới St. Petersburg, Nga.

Estonia cùng hai quốc gia láng giềng Latvia và Lithuania đã tăng mạnh chi tiêu quân sự trong những năm gần đây, với lý do cho rằng Nga là một mối đe dọa.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần bác bỏ cáo buộc cho rằng Moscow có kế hoạch gây hấn nhằm vào NATO hoặc EU, gọi đó là “những điều vô nghĩa”.

Cuối tháng 10, hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin cho biết ông Elbridge Colby, quan chức phụ trách chính sách của Lầu Năm Góc, đã khuyến cáo các quốc gia vùng Baltic không nên “khiêu khích” Moscow, đồng thời cảnh báo những tuyên bố ngày càng mang tính đối đầu của các nước này đang làm suy yếu an ninh châu Âu.