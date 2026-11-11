Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (Ảnh: Tass).

"Kế hoạch của châu Âu rất đơn giản và họ không hề che giấu điều đó. Ngay khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn, họ dự định triển khai các “lực lượng ổn định” vào vùng lãnh thổ do chính quyền Kiev kiểm soát”, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu tại một cuộc họp báo chung với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) hôm 10/11.

Ông Lavrov gọi kế hoạch này của châu Âu là "phi thực tế", đồng thời cảnh báo Nga sẽ không cho phép châu Âu triển khai kế hoạch này.

Theo ông Lavrov, châu Âu một lần nữa tìm cách kéo dài thời gian cho chính quyền Kiev để họ tái thiết năng lực quân sự, nhưng Moscow sẽ không chấp nhận điều này.

"Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã tuyên bố: “Sẽ không có bất kỳ cuộc thảo luận nào về các nội dung của một cấu trúc an ninh cho đến khi đạt được một lệnh ngừng bắn bền vững”. Điều này phản ánh một logic cũ: họ cần câu giờ cho các đối tác của mình - chính quyền Kiev - và tận dụng khoảng thời gian đó để tìm cách bù đắp những tổn thất quân sự mà họ đã phải gánh chịu. Chúng tôi sẽ không đồng ý với điều đó”, ông Lavrov nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Nga cũng cho biết các quốc gia châu Âu đang lên kế hoạch diễn tập triển khai quân tới Ukraine để bảo vệ chính quyền Kiev thông qua các cuộc tập trận tại Ba Lan.

"Song song với các cuộc đàm phán ở Abu Dhabi, khoảng 10 quốc gia EU đã bắt đầu các cuộc tập trận quân sự trên lãnh thổ Ba Lan. Hiện tại, 2.000 quân nhân tham gia tập trận. Kịch bản được công bố cho các cuộc tập trận này là triển khai quân đội vào Ukraine để bảo vệ chính quyền Kiev trước Nga”, ông Lavrov nói thêm.

Ngoại trưởng Lavrov khẳng định Nga sẽ không đồng ý với một lệnh ngừng bắn tại Ukraine nếu không hiểu rõ điều gì sẽ diễn ra sau đó.

"Chúng tôi sẽ không đồng ý với một thỏa thuận đình chiến hay lệnh ngừng bắn nào khác - dù gọi bằng tên gì đi chăng nữa - nếu không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo”, nhà ngoại giao Nga cho biết.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Nga được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine đang diễn ra tại Abu Dhabi vào ngày 10-11/11.

Một nguồn tin trong nhóm đàm phán của Nga chia sẻ với hãng tin Sputnik rằng các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào những khía cạnh then chốt trong việc xây dựng một cấu trúc an ninh mới tại châu Âu. Vấn đề giải quyết xung đột tại Ukraine là một trong những nội dung nằm trong chương trình nghị sự.

Trước đó, ông Pyotr Tolstoy, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thuộc Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, tuyên bố châu Âu hy vọng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời tại Ukraine để triển khai quân đội của họ đến nước này. Tuy nhiên, đối với Moscow, đây là điều “không thể chấp nhận được”.

“Châu Âu đã có một ý tưởng ngây thơ: họ tin rằng nếu đạt được một lệnh ngừng bắn tạm thời từ phía Nga, họ sẽ có thể đưa quân vào Ukraine dưới danh nghĩa “liên minh các quốc gia tự nguyện”. Phương án này là không thể chấp nhận được đối với chúng tôi, và sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra", ông Tolstoy nói trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Tass.

Tuyên bố của các quan chức Nga được đưa ra trong bối cảnh “liên minh các quốc gia tự nguyện” lần đầu tiên tập trận vào ngày 9/11 tại Nowa Deba, đông nam Ba Lan, khu vực cách biên giới Ukraine khoảng 100km về phía tây.

Cuộc tập trận nhằm kiểm tra khả năng triển khai lực lượng tại Ukraine của liên minh gồm 36 quốc gia, do Pháp và Anh dẫn dắt, trong kịch bản chiến sự khép lại.

Trong cuộc tập trận chưa từng có tiền lệ này, gần 2.800 binh sĩ từ 10 quốc gia dự kiến được triển khai tại khu vực gần biên giới Ukraine. Pháp và Anh là hai nước đóng góp lực lượng chủ chốt, cùng với Ukraine, Estonia, Litva, Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Bỉ.