Nga cảnh báo bước đi tiếp theo nếu Ukraine từ chối thỏa thuận hòa bình

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Tass).

"Chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn tiếp tục. Quân đội Nga đang có động lực tích cực trên chiến trường", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời phỏng vấn của hãng tin RT vào ngày 5/12, khi được hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu Ukraine từ chối chấp nhận các điều khoản của Nga trong hiệp ước hòa bình.

Theo ông Peskov, lập trường của Nga rất rõ ràng và không thay đổi kể từ sau hội nghị thượng đỉnh của Tổng thống Nga, Mỹ tại Alaska hồi tháng 8.

Tuy nhiên, ông Peskov nói thêm rằng Nga sẵn sàng linh hoạt để tìm ra giải pháp. Moscow vẫn cởi mở với các cuộc đàm phán và mong muốn tiếp tục các cuộc đàm phán, đồng thời bắt đầu những công việc nghiêm túc dựa trên dự thảo kế hoạch hòa bình do đội ngũ của Tổng thống Mỹ Donald Trump soạn thảo.

Trong bối cảnh các cuộc đàm phán về kế hoạch hòa bình đang diễn ra, lực lượng Nga và Ukraine vẫn tiếp tục giao tranh trên một số mặt trận chủ chốt, đặc biệt tại thành trì Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk.

Ông Yevhen Lasiichuk, Tư lệnh Quân đoàn 7 thuộc Lực lượng Tấn công Đường không Ukraine, ngày 5/12 tuyên bố cả Pokrovsk lẫn Myrnohrad đều không bị bao vây, đồng thời cho biết lực lượng Ukraine đang nỗ lực mở rộng hậu cần và duy trì quyền kiểm soát các khu vực trọng điểm.

Tư lệnh Lasiichuk cho biết giới tuyến Pokrovsk chạy "dọc theo đường sắt" và quân đội Ukraine đang duy trì toàn quyền kiểm soát khu vực phía bắc của thành phố.

Ông xác nhận các đơn vị Ukraine hoạt động ở trung tâm Pokrovsk đang ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga.

"Tình hình phức tạp hơn ở khu vực phía nam. Đây thực chất là một trong những khu vực mà đối phương đang sử dụng để tập trung lực lượng và tiến công. Chúng tôi phát hiện và đánh bại đối phương, ngăn chặn họ tiến đến Pokrovsk”, tư lệnh Ukraine nói thêm.

Theo ông Lasiichuk, lực lượng Nga đang chọn chiến thuật “bỏ qua giao tranh đô thị, tránh xâm nhập vào khu định cư và cố gắng di chuyển vòng qua hai bên sườn, nhưng lực lượng Ukraine vẫn kiểm soát những khu vực này.

“Cho đến nay, Pokrovsk không bị bao vây hay phong tỏa”, ông Lasiichuk khẳng định.

Về việc kết nối với Myrnohrad, ông Lasiichuk xác nhận việc tiếp viện hậu cần cho thành phố đã trở nên khó khăn hơn nhưng vẫn được duy trì.

Ông Ants Kiviselg, Giám đốc Trung tâm Tình báo Lực lượng Quốc phòng Estonia, dự đoán Ukraine sẽ phải tham gia vào các trận chiến phòng thủ khốc liệt trong những tháng tới nếu các cuộc đàm phán hòa bình không đạt được tiến triển.

Ông Kiviselg lưu ý rằng gần đây, lực lượng Nga đã có những bước tiến nhỏ về phía các vị trí của Ukraine. Ông cho biết khu vực chính trong cuộc tấn công của Nga trên mặt trận Pokrovsk - Myrnohrad hiện đã bị bao vây gần như hoàn toàn.

"Các tuyến đường tiếp tế của lực lượng vũ trang Ukraine đang chịu áp lực nặng nề, và không thể giữ các khu định cư này lâu dài trong điều kiện như vậy", ông Kiviselg nhấn mạnh.

Ông cho biết thêm rằng tuần trước, quân đội Nga cũng đã tăng cường các cuộc tấn công vào mặt trận Vovchansk và Kupiansk ở tỉnh Kharkov, gần Siversk ở tỉnh Donetsk, và gần Huliaipole ở tỉnh Zaporizhzhia.

Theo ông, tình hình thời tiết xấu đã làm hạn chế hoạt động của máy bay không người lái Ukraine. Do vậy, Nga đã tận dụng cơ hội để tăng cường các cuộc tấn công.

"Cuối cùng, lực lượng Ukraine đang chịu áp lực nặng nề, và Nga đã đạt được những lợi thế chiến thuật cục bộ. Hơn nữa, Nga vẫn duy trì ưu thế về nhân lực, pháo binh, đạn dược và trang thiết bị”, ông Kiviselg nhận định.

Ông Kiviselg dự đoán tình hình ở Ukraine vẫn còn khó khăn, và tiến trình đàm phán trước mùa đông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

"Nếu các cuộc đàm phán không đạt được bước đột phá có thể chấp nhận được đối với Ukraine, tình hình tiền tuyến sẽ vô cùng căng thẳng và quân đội Ukraine sẽ phải tham gia vào các trận chiến phòng thủ ác liệt trong những tháng tới”, ông nói.