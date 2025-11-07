Nga cận chiến từng nhà, vây ép lính Ukraine hạ vũ khí ở chảo lửa Pokrovsk

Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở Dobropillia, vùng Donetsk (Ảnh: Reuters).

Trong thông báo ngày 6/11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã tiến vào thành phố Pokrovsk bị tàn phá ở vùng Donetsk, miền Đông Ukraine và đang giao tranh qua từng nhà nhằm đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi thành phố.

"Các nhóm tấn công của Quân đoàn số 2 tiếp tục đánh bại các đội hình bị bao vây của lực lượng vũ trang Ukraine ở phía đông quận trung tâm và khu công nghiệp phía tây", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Nga xác nhận đã kiểm soát 64 tòa nhà trong thành phố Pokrovsk, khu vực từng là nơi sinh sống của 60.000 người, trong 24 giờ qua và đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine từ Hryshyne về phía tây.

Theo hãng tin Reuters, lực lượng Nga chỉ còn cách vài km nữa là khép chặt gọng kìm quanh Pokrovsk và vùng Myrnohrad lân cận, đồng thời cũng đang áp sát lực lượng Ukraine tại Kupyansk thuộc vùng Kharkov.

Yuri Podolyaka, một trong những blogger chiến tranh hàng đầu của Nga, cho biết Nga đã kiểm soát Pokrovsk về mặt chiến thuật, nhưng tại Myrnohrad, lực lượng Ukraine đã tự phong tỏa họ sau hệ thống phòng thủ kiên cố. Lực lượng Ukraine cũng đang tìm cách tấn công từ phía tây bắc.

Hãng tin Tass dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 6/11 cho biết các binh sĩ Ukraine bị mắc kẹt đã "tự nguyện đầu hàng" tại Pokrovsk, nơi Nga gọi là Krasnoarmeysk, thuộc tỉnh Donetsk.

"Các quân nhân từ Nhóm Tác chiến Trung tâm đã bắt giữ các binh sĩ thuộc Lữ đoàn Biệt kích số 68 của Ukraine, đang bị bao vây tại Krasnoarmeysk (Pokrovsk) thuộc Donetsk, làm tù binh”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các binh sĩ Ukraine đã “tự nguyện đầu hàng quân đội Nga vì họ bị chỉ huy bỏ rơi và không thể chịu đựng được việc bị pháo binh và máy bay không người lái bắn phá”.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, các binh sĩ Ukraine bị bắt giữ đã kể lại rằng số người bị thương trong thành phố Pokrovsk đang tăng lên từng ngày và việc hỗ trợ họ là bất khả thi do thiếu thuốc men.

Ukraine hiện chưa lên tiếng về tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.

Vị trí Pokrovsk (Ảnh: Sky).

Trước đó, giới chức Ukraine thừa nhận tình hình ở Pokrovsk đã trở nên khó khăn trong những ngày gần đây, nhưng cho biết quân đội Kiev vẫn tiếp tục chiến đấu và phủ nhận việc bị bao vây.

Vùng Donbass gồm Lugansk và Donetsk là điểm nóng của cuộc xung đột bắt đầu từ năm 2014. Trước khi Nga mở chiến dịch quân sự vào năm 2022, Ukraine đã dành nhiều năm để củng cố một "vành đai pháo đài" bao gồm Sloviansk, Kramatorsk, Druzhkivka và Kostiantynivka.

Moscow cho biết việc kiểm soát được Pokrovsk, được truyền thông Nga mô tả là "cửa ngõ vào Donetsk" và là một trung tâm đường bộ, đường sắt ở vùng Donetsk, sẽ tạo tiền đề để tiến về phía bắc, hướng tới hai thành phố lớn nhất còn lại do Ukraine kiểm soát ở khu vực Donetsk - Kramatorsk và Sloviansk.

"Nếu Pokrovsk thất thủ, Myrnohrad cũng sẽ thất thủ. Thành phố này vẫn giữ được giá trị tác chiến. Việc mất thành phố này sẽ mở rộng trục tiến công của Nga ở Donetsk, phía tây cụm thị trấn Kramatorsk, nhưng không mở đường cho việc kiểm soát nhanh chóng những thành phố này", Michael Kofman, nhà nghiên cứu cấp cao tại Quỹ Carnegie, nhận định.

Nga muốn kiểm soát toàn bộ vùng Donbass, trong khi Ukraine hiện vẫn kiểm soát khoảng 10% Donbass - một khu vực rộng khoảng 5.000km2.

Nga đã nhắm mục tiêu tấn công ở Pokrovsk trong hơn một năm qua, sử dụng chiến thuật gọng kìm để bao vây và đe dọa các tuyến đường tiếp tế, thay vì các cuộc tấn công trực diện như từng triển khai để kiểm soát thành phố Bakhmut vào năm 2023.

Tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Kupyansk thuộc vùng Kharkov và Pokrovsk thuộc vùng Donetsk đã bị lực lượng Moscow bao vây. Ông Putin kêu gọi Kiev đồng ý đầu hàng danh dự đối với các binh sĩ bị phong tỏa. Moscow ước tính có hơn 10.000 binh sĩ Ukraine đang bị mắc kẹt tại hai thành phố này.