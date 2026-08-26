Nga bác đề xuất hòa bình của Ukraine liên quan đến Donbass

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: TASS).

Hãng tin Interfax ngày 25/8 dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nêu rõ, Moscow không ủng hộ đề xuất thành lập một khu kinh tế tự do tại khu vực Donbass, miền Đông Ukraine.

Người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng toàn bộ khu vực Donbass là “một phần lãnh thổ của Nga”. Ông đồng thời nhấn mạnh khu vực này không thể chịu sự quản lý của bất kỳ bên thứ ba nào.

Ông nhấn mạnh thêm, Nga tiếp tục theo đuổi “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine vì chưa thấy một phương thức hòa bình nào để kết thúc xung đột.

"Nga vẫn cởi mở trước các giải pháp hòa bình, nhưng khi thiếu vắng những giải pháp như vậy, chúng tôi buộc phải tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt", ông cho hay.

Nga tuyên bố sáp nhập vùng Donbass (gồm hai tỉnh Donetsk và Lugansk) của Ukraine sau các cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi năm 2022 mặc dù đến nay Moscow vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn vùng lãnh thổ này.

Moscow yêu cầu Ukraine phải nhượng lại toàn bộ khu vực Donbass, coi đây là một trong những điều kiện để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 5 năm. Trong khi đó, Kiev đã bác bỏ yêu cầu, và tiếp tục kêu gọi một lệnh ngừng bắn dọc theo chiến tuyến hiện tại.

Ý tưởng lập khu kinh tế tự do tại Donbass được cho là một phần trong kế hoạch chung giữa Ukraine, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó cho biết, Ukraine và các đối tác đã soạn thảo một kế hoạch hòa bình dài một trang, bao gồm đề xuất của Washington về việc thành lập một vùng đệm tại Donbass.

"Nói cách khác, chúng tôi và phía Nga đều cùng lùi lại các bước tương đương, tạo ra một vùng đệm được gọi là khu kinh tế tự do dưới một hình thức quản lý nào đó", ông Zelensky giải thích.

Ông nói thêm: "Hiện vẫn chưa rõ sẽ thuộc sự quản lý của ai, nhưng đó sẽ là một bên thứ ba nào đó”. Theo ông, "mô hình này tuy phức tạp nhưng đảm bảo tính công bằng”.

Tổng thống Zelensky cho biết đề xuất hòa bình này cũng bao gồm một lệnh ngừng bắn và phác thảo vai trò của NATO cũng như EU. Tuy nhiên, ông không nêu thêm thông tin chi tiết.

Ông Zelensky lưu ý, đây không phải là đề xuất riêng lẻ từ phía Kiev. "Đây là những ý tưởng chung giữa chúng tôi với Mỹ và các đối tác châu Âu, đồng thời là kết quả từ các cuộc thảo luận đã hoàn thiện giữa Mỹ, Ukraine và Nga. Theo tôi, kế hoạch này chứa đựng những yếu tố có tính khả thi”, ông nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho biết, ông nhìn thấy một cơ hội thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình trong khoảng thời gian từ sau hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra vào tháng 12 cho đến cuối mùa hè năm sau, thời điểm chiến dịch bầu cử Tổng thống Mỹ khởi động.