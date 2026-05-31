Nga - Ấn Độ thảo luận sản xuất chung "bóng ma bầu trời" Su-57

Nga và Ấn Độ đang tiến hành tham vấn về việc tổ chức sản xuất tiêm kích Su-57E thế hệ thứ 5 của Nga trên lãnh thổ Ấn Độ, Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật - Quân sự Liên bang Nga (FSMTC) cho biết với Sputnik hôm 30/5.

"Nga đang đề xuất thiết lập dây chuyền sản xuất máy bay Su-57E tại Ấn Độ. Các cuộc tham vấn với đối tác đang được tiến hành", FSMTC cho biết sau Diễn đàn An ninh Quốc tế lần thứ nhất được tổ chức tại Moscow.

FSMTC cho biết thêm rằng trong hơn 60 năm hợp tác kỹ thuật - quân sự giữa Nga và Ấn Độ, 2 nước đã làm chủ việc sản xuất nhiều loại sản phẩm quân sự do Liên Xô và Nga thiết kế.

Hiện nay, Ấn Độ sản xuất theo giấy phép các tiêm kích Su-30MKI, xe tăng T-90S, súng trường tấn công AK-203, pháo AK-630 cùng nhiều loại đạn dược khác.

"Phía Ấn Độ quan tâm đến việc tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực này", FSMTC cho biết.

Do hãng chế tạo máy bay Sukhoi của Nga phát triển, "bóng ma bầu trời" Su-57 là tiêm kích đa nhiệm thế hệ thứ 5 được thiết kế để hạ mọi loại mục tiêu trên không, trên bộ và trên mặt nước. Máy bay được trang bị khả năng bay hành trình siêu thanh, khoang vũ khí trong thân, lớp phủ hấp thụ sóng radar cùng các hệ thống điện tử hàng không tiên tiến.

Nga không ngừng cải tiến Su-57 trong thời gian qua, gần đây nhất là cho ra phiên bản 2 chỗ ngồi, mang tên Su-57D.

Sergey Bogdan, phi công thử nghiệm trưởng phụ trách chương trình tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57, đã tiết lộ những thông tin mới về tiềm năng tác chiến của biến thể Su-57D sau khi thực hiện chuyến bay thử đầu tiên của nguyên mẫu vào ngày 19/5.

"Những máy bay này có thể được xem là các đơn vị chiến đấu độc lập. Bản chất của chiến tranh đang thay đổi và năng lực tác chiến của một đơn vị sử dụng máy bay 2 chỗ ngồi có thể được mở rộng. Mô hình này đang trở nên đặc biệt phù hợp trong bối cảnh các cuộc xung đột hiện đại mang tính tác chiến mạng lưới. Chức năng và khả năng của một máy bay 2 chỗ ngồi trong việc tương tác với các máy bay khác rộng hơn rất nhiều", ông nhận định.

Ông cho biết thêm rằng trong tương lai gần, máy bay có thể được giao thêm nhiều nhiệm vụ mới.

Khi Su-57D thực hiện chuyến bay đầu tiên, bộ phận báo chí của tập đoàn công nghiệp quốc phòng nhà nước Rostec cho biết biến thể mới này có thể được sử dụng để tổ chức và chỉ huy các hoạt động tác chiến của một nhóm hỗn hợp gồm máy bay có người lái và không người lái, qua đó tạo ra một không gian thông tin và điều khiển thống nhất.

Các quan chức cho biết Su-57D được phát triển phần lớn nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng xuất khẩu.

Trước đó, ông Bogdan từng giải thích chi tiết hơn về vai trò của Su-57D, cho rằng máy bay có thể được sử dụng để thiết lập một sở chỉ huy ở gần tiền tuyến, đóng vai trò như trung tâm điều hành tác chiến trên không.

Sau khi có thông tin xác nhận vào tháng 4 rằng nhiều quốc gia đã đặt mua Su-57, nhiều khả năng Su-57D sẽ sớm được đưa vào sản xuất hàng loạt. Thậm chí, một số khách hàng có thể lựa chọn trang bị hoàn toàn biến thể 2 chỗ ngồi này cho lực lượng của mình để phù hợp với học thuyết tác chiến riêng.