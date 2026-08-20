NASA không ngăn được nguy cơ đài thiên văn lao trở lại Trái đất

Đài thiên văn vệ tinh Swift được phóng lên quỹ đạo năm 2004 (Ảnh: NASA).

Theo thông cáo ngày 19/8, NASA chính thức từ bỏ sứ mệnh ngăn đài thiên văn Swift lao xuống Trái Đất. Quyết định được đưa ra sau khi tàu vũ trụ được phóng lên để đẩy vệ tinh này lên quỹ đạo cao hơn gặp phải các sự cố kỹ thuật không thể khắc phục.

Tàu LINK của đơn vị cứu hộ Katalyst được phóng lên vào đầu tháng 7 nhằm tiếp cận đài thiên văn Swift ở độ cao khoảng 347km ngoài không gian. Tàu này có nhiệm vụ kẹp chặt và kéo đài thiên văn lên quỹ đạo cao hơn, khoảng 600km, từ đó kéo dài tuổi thọ của thiết bị này thêm nhiều năm.

Tuy nhiên, tàu LINK bắt đầu xoay tròn mất kiểm soát ngay sau khi tiến vào không gian.

Các kỹ sư của Katalyst đã nỗ lực nhiều tuần để giành lại quyền kiểm soát tàu vũ trụ bằng cách tải lên phần mềm điều khiển định hướng mới vào tuần trước. Dù vậy, phần mềm này vẫn không thể dập tắt hoàn toàn chuyển động xoay bất thường của con tàu.

"Sau quá trình tiếp tục theo dõi và đánh giá tàu vũ trụ LINK, Katalyst Space và NASA đã cùng đi đến kết luận không thể tiếp tục sứ mệnh tiếp cận và nâng quỹ đạo cho đài thiên văn Neil Gehrels Swift của NASA”, thông cáo chung cho biết.

Thất bại của sứ mệnh đồng nghĩa với việc đài thiên văn Neil Gehrels Swift trị giá 500 triệu USD của NASA nhiều khả năng sẽ rơi tự nhiên vào khí quyển Trái đất và bốc cháy vào cuối năm nay. Đây vốn là thiết bị đã nghiên cứu các bùng nổ tia gamma cùng nhiều hiện tượng vũ trụ khác từ năm 2004.