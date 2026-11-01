Nạn cướp phá xuất hiện trong biểu tình tại Đức

Cảnh sát Đức đụng độ với người biểu tình tại Frankfurt ngày 31/10 (Ảnh: Reuters).

Hàng chục nghìn người tham gia các cuộc biểu tình trên toàn nước Đức do người trẻ kêu gọi.

Các cuộc tuần hành lan từ những phong trào tương tự tại Pháp và Italy, nhằm yêu cầu giới lãnh đạo chính trị quan tâm hơn đến những mối lo ngại của thế hệ trẻ. Trong phần lớn thời gian ban ngày, các cuộc biểu tình diễn ra tương đối ôn hòa.

Tuy nhiên, căng thẳng leo thang vào buổi tối khi một số nhóm thanh niên kiên quyết không giải tán, dẫn đến đụng độ tại nhiều thành phố lớn, trong đó có Berlin, Cologne và Hamburg.

Tình hình đặc biệt nghiêm trọng tại Frankfurt - trung tâm tài chính của Đức. Những người biểu tình ném đá, pháo hoa và bom xăng về phía cảnh sát. Lực lượng chức năng phải sử dụng vòi rồng và bình xịt hơi cay nhằm giải tán đám đông.

Cảnh sát cho biết một số cuộc biểu tình diễn ra nghiêm trọng, với nhiều cửa hàng bị đập vỡ cửa kính và những người biểu tình ném bom xăng về phía lực lượng cứu hộ.

Một cửa hàng bán súng nằm trong số các cơ sở bị cướp phá khiến các cửa kính bị đập vỡ. Cảnh sát bắt giữ một nghi phạm và thu giữ 2 khẩu súng.

Theo báo Bild, những người quá khích cũng nhắm mục tiêu vào một cửa hàng giày thể thao và một cửa hàng nước hoa.

Giới chức phong tỏa một đoạn dài trên tuyến phố mua sắm chính tại Frankfurt để kiểm soát tình hình. Các xe cảnh sát và lực lượng chống bạo động chặn những người muốn đi vào khu vực này.

Trực thăng cảnh sát liên tục tuần tra phía trên, trong khi nhiều tiếng nổ rải rác vang lên trên đường phố. Ít nhất một cảnh sát bị thương tại Frankfurt và phải được chăm sóc y tế.

Bộ trưởng Nội vụ bang Hesse Roman Poseck cho biết khoảng 100 phần tử cực đoan cánh tả đã xâm nhập cuộc biểu tình tại Frankfurt. Ông Poseck chỉ trích tình trạng bạo lực, cho rằng đây là kết cục đáng xấu hổ của thành phố này.

Cảnh sát cũng sử dụng vòi rồng tại Hamburg và Cologne sau khi những người biểu tình bị cáo buộc tấn công lực lượng cứu hộ bằng pháo hoa, đá và chai lọ.

Tại Berlin, một cuộc biểu tình diễn ra vào buổi tối nhưng không do phong trào "GenZ regelt!" tổ chức. Cảnh sát cho biết những người tham gia đã ném trứng và chai lọ về phía lực lượng chức năng.

Ở thành phố Leipzig, miền đông nước Đức, cảnh sát phải sử dụng bình xịt hơi cay sau khi biểu tình biến thành bạo lực.

Trong khi đó, một cảnh sát tại Bonn bị thương nhẹ sau cuộc đụng độ với một nhóm người. Cảnh sát được cho là đã bắt giữ một số người liên quan đến các vụ việc.

Các cuộc biểu tình cũng diễn ra tại Pháp hôm 31/10, đánh dấu tuần thứ ba liên tiếp người dân xuống đường. Đụng độ xảy ra tại Paris và một số địa phương khác. Những cuộc tuần hành trên toàn nước Pháp hôm 17/10 từng biến thành một trong những đợt bạo loạn nghiêm trọng nhất tại nước này trong nhiều năm.

Berlin đã liên hệ với giới chức Pháp và Italy do lo ngại các phần tử cực đoan từ nước ngoài có thể tìm cách tham gia các cuộc biểu tình tại Đức.