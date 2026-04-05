Mỹ và Israel có thể sắp tung đòn mạnh, Iran dọa đánh hiểm

Bể chứa dầu gần sân bay của Iran bốc cháy sau một cuộc không kích tháng trước của Mỹ và Israel (Ảnh: AFP).

Mỹ, Israel chuẩn bị làn sóng tấn công lớn vào Iran?

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 4/4 tuyên bố, Iran chỉ còn 48 giờ để đồng ý với một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột và mở cửa lại eo biển Hormuz.

"Thời gian đang cạn dần, chỉ còn 48 giờ nữa trước khi tất cả địa ngục trút xuống họ” ông viết trên mạng xã hội Truth Social.

Thời hạn của ông Trump sẽ hết hiệu lực vào ngày 6/4, mở ra khả năng gia tăng các cuộc tấn công vào dầu mỏ, khí đốt và năng lượng hạt nhân để gây sức ép với Tehran.

Các quan chức Israel cho biết Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã sẵn sàng mở rộng danh mục mục tiêu bằng cách phát động các cuộc không kích vào những cơ sở năng lượng của Iran. Họ nói đang chờ đợi phía Mỹ “bật đèn xanh" cho các cuộc tấn công mà họ dự đoán có thể diễn ra trong những ngày tới.

Theo nguồn tin của báo Wall Street Journal, các cố vấn của ông Trump đã tham mưu rằng các trạm điện và cầu cống là những “mục tiêu quân sự hợp lệ” vì các cuộc tấn công vào đó có thể giúp làm tê liệt chương trình hạt nhân của Iran.

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, một đồng minh thân cận của ông Trump, người đang thúc đẩy việc leo thang, cho biết Tổng thống đang xem xét một "chiến dịch quân sự khổng lồ". "Nếu cho đến bây giờ mà Iran và những nước khác vẫn chưa rõ rằng Tổng thống Trump nói là làm, thì tôi không biết bao giờ họ mới rõ nữa", ông nói.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu những lời đe dọa này có phải là một phần của chiến thuật đàm phán hay không, khi các cuộc thảo luận để chấm dứt chiến tranh dự kiến sẽ bắt đầu lại vào tuần này.

Vào đêm 4/4, các máy bay ném bom B1 được nhìn thấy cất cánh từ các căn cứ của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) lần đầu tiên sau khoảng một tuần, trong khi các tên lửa tàng hình cũng được báo cáo là đang được chuyển đến Trung Đông.

Các công nhân Nga bắt đầu sơ tán khỏi một nhà máy điện hạt nhân của Iran để trở về Moscow sau khi bom của Israel đánh trúng khu vực vành đai nhà máy vào hôm 4/4.

Iran cảnh báo dành “bất ngờ lớn” cho Mỹ và Israel

Đáp lại cảnh báo của Mỹ, Iran dọa sẽ biến toàn bộ Trung Đông thành một "vũng lầy" với lực lượng Mỹ.

Iran đã tuyên bố sẽ trả đũa bằng cách bắn tên lửa và thiết bị bay không người lái vào các nhà máy điện và nước xung quanh Vùng Vịnh, một động thái mà các chuyên gia lo ngại sẽ đẩy giá dầu lên cao hơn và làm tê liệt nền kinh tế thế giới.

Một quan chức an ninh Iran cho biết Tehran đang tiến hành cuộc chiến hiện tại theo các kế hoạch và "danh mục mục tiêu cụ thể" của riêng mình, đồng thời cảnh báo về "một bất ngờ lớn" đang chờ đợi Mỹ và Israel.

Quan chức này cũng bác bỏ những lời đe dọa của Mỹ về đánh phá những cây cầu, nhà máy điện của Iran. Ông lập luận rằng những đe dọa đó chỉ là phản ứng trước những tổn thất gần đây của Washington bao gồm cả việc các máy bay chiến đấu bị bắn hạ.

“Chúng tôi có một bất ngờ lớn dành cho nước Mỹ và Israel. Việc này chỉ cần một ít thời gian nữa thôi. Chúng tôi đã học rất kỹ trong chiến tranh bất đối xứng về cách để làm kiệt quệ đối phương”, vị quan chức cảnh báo.