Fica Fica DTiNews DTiNews NoiVuXaHoi Nội vụ & Xã hội
Xu hướng
Thế giới
Dòng sự kiện : Mỹ, Israel không kích Iran Thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine Trùm ma túy El Mencho bị tiêu diệt
Mỹ tuyên bố phá hủy loạt cơ sở trọng yếu của Iran

Mỹ tuyên bố phá hủy loạt cơ sở trọng yếu của Iran

(Dân trí) - Mỹ tuyên bố phá hủy hàng loạt cơ sở của lực lượng vũ trang và sân bay quân sự Iran giữa lúc xung đột leo thang.

Thành Đạt
Thành Đạt
Theo RT, Guardian, Aljazeera