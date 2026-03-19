Mỹ tuyên bố phá hủy 120 tàu hải quân, làm tê liệt các cảng quân sự Iran

Tàu khu trục USS Thomas Hudner của Hải quân Mỹ phóng tên lửa tấn công Iran hôm 1/3 (Ảnh: US Navy).

“Chúng tôi đã làm hư hại hoặc đánh chìm hơn 120 tàu hải quân của họ. Hạm đội tàu mặt nước của họ không còn là một yếu tố đáng kể. Lực lượng tàu ngầm mà họ từng có, 11 chiếc đã bị loại bỏ, các cảng quân sự của họ bị tê liệt”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết tại cuộc họp báo ngày 19/3.

Ông nói thêm: “Phòng không của Iran bị san phẳng, nền công nghiệp quốc phòng của Iran, các nhà máy, các dây chuyền sản xuất cung cấp cho chương trình tên lửa và máy bay không người lái của họ, đang bị phá hủy áp đảo”.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc cũng cho biết, quân đội Mỹ đã tấn công hàng trăm mục tiêu liên quan đến tổ hợp công nghiệp - quân sự của Iran. Theo ông, kết quả của chiến dịch quân sự Mỹ là “khả năng sản xuất tên lửa đạn đạo mới của họ có lẽ đã chịu tổn thất nặng nề nhất”.

Ông khẳng định chiến dịch không kích của Mỹ “đang đi đúng hướng”, song không nêu rõ liệu khi nào xung đột kết thúc.

Bộ trưởng Hegseth xác nhận Lầu Năm Góc đang kêu gọi quốc hội Mỹ cấp thêm ngân sách để đảm bảo tiếp tục các hoạt động quân sự nhằm vào Iran và bổ sung kho vũ khí.

“Về con số 200 tỷ USD, tôi nghĩ con số đó có thể thay đổi. Chúng tôi đang quay lại quốc hội và các đối tác của mình ở đó để đảm bảo chúng tôi được tài trợ đầy đủ cho những gì đã làm, cho những gì có thể phải làm trong tương lai, đảm bảo rằng kho đạn dược của chúng tôi được bổ sung đầy đủ, và không chỉ là bổ sung mà còn mua sắm vượt mức cần thiết”, ông nói.

Trước đó, báo Washington Post dẫn các nguồn tin cho hay, quân đội Mỹ dự kiến nhận được hơn 200 tỷ USD để tiếp tục chiến dịch quân sự ở Iran. Bài báo lưu ý rằng nỗ lực của Lầu Năm Góc nhằm đảm bảo khoản tài trợ này có thể châm ngòi cho một cuộc tranh cãi lớn tại quốc hội Mỹ.

Mỹ và Israel phát động một chiến dịch quân sự chống lại Iran vào ngày 28/2. Các thành phố lớn của Iran, bao gồm Tehran, đã bị tấn công. Mỹ và Israel viện dẫn các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân bị cáo buộc từ Iran. Chiến dịch không kích khiến nhiều quan chức cấp cao của Iran trong có Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei thiệt mạng.

Iran đã tiến hành một chiến dịch trả đũa, nhắm vào các mục tiêu tại Israel cũng như các căn cứ quân sự, cơ sở ngoại giao của Mỹ tại Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar, Ả rập Xê út và Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất cũng đã bị tấn công.