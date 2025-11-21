Mỹ truy tố 4 người buôn lậu chip Nvidia sang Trung Quốc

Nvidia là tập đoàn chip hàng đầu của Mỹ (Ảnh: Reuters).

Theo bản cáo trạng được công bố vào ngày 19/11, 2 công dân Trung Quốc và 2 công dân Mỹ bị truy tố vì cáo buộc sử dụng một doanh nghiệp bất động sản giả ở Tampa, bang Florida, làm bình phong để vận chuyển hàng trăm chip do tập đoàn Nvidia sản xuất qua Malaysia và cuối cùng đến Trung Quốc mà không xin giấy phép xuất khẩu từ Bộ Thương mại Mỹ.

“Hệ thống xuất khẩu rất nghiêm ngặt và toàn diện. Ngay cả những giao dịch nhỏ lẻ các sản phẩm thế hệ cũ trên thị trường thứ cấp cũng phải chịu sự giám sát và đánh giá nghiêm ngặt”, người phát ngôn của tập đoàn Nvidia cho biết trong một tuyên bố sau khi 4 người bị buộc tội.

Chính phủ Mỹ cho biết, kế hoạch ở Florida, kéo dài từ tháng 9/2023 đến tháng 11/2025, đã sử dụng một công ty có tên là Janford Realtor làm "trung gian" cho việc xuất khẩu trái phép và không có giấy phép sang Trung Quốc các bộ xử lý đồ họa (GPU) tiên tiến và được kiểm soát chặt chẽ của Mỹ.

Các công tố viên cho biết Janford chưa bao giờ tham gia vào bất kỳ giao dịch bất động sản nào.

Các chip Nvidia bị xuất khẩu trái phép được cho là A100, chip trung tâm dữ liệu thuộc thế hệ mới nhất nhưng vẫn có thể đào tạo và chạy các mô hình AI.

Các nghi phạm cũng bị cáo buộc tìm cách buôn lậu H100, H200 và 10 siêu máy tính do HP sản xuất và sử dụng chip Nvidia. Bộ Thương mại Mỹ đã cấm xuất khẩu tất cả các chip liên quan sang Trung Quốc.

Đây không phải lần đầu tiên Mỹ bắt giữ các đối tượng bị cáo buộc buôn lậu chip Nvidia sang Trung Quốc.

Hai công dân Trung Quốc đã bị buộc tội vào tháng 8 vì sử dụng một công ty có trụ sở tại El Monte, bang California, để xuất khẩu chip AI Nvidia tiên tiến mà không có giấy phép của chính phủ.