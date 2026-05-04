Mỹ trả tự do cho toàn bộ thủy thủ trên tàu hàng Iran bị bắt giữ

Tàu hàng Touska của Iran (Ảnh: CENTCOM).

Người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 3/5 cho biết, các thành viên thủy thủ đoàn của tàu M/V Touska, con tàu bị bắt giữ tại vịnh Oman vào tháng trước, đã được đưa đến Pakistan để hồi hương về Iran.

“Hôm nay, các lực lượng Mỹ đã hoàn tất việc chuyển giao 22 thành viên thủy thủ đoàn của tàu M/V Touska sang Pakistan để hồi hương”, Đại úy Tim Hawkins cho biết.

Ông nói thêm: “Quyền quản lý tàu Touska đang được chuyển giao lại cho chủ sở hữu ban đầu sau khi con tàu bị chặn và thu giữ khi đang cố gắng vi phạm lệnh phong tỏa đường biển của Mỹ đối với Iran vào tháng trước”.

Mỹ đã bắt giữ tàu container của Iran vào ngày 20/4 với cáo buộc con tàu vi phạm lệnh phong tỏa hàng hải mà Washington áp đặt với các cảng Iran.

Theo CENTCOM, 6 hành khách khác trên tàu đã được chuyển đến một quốc gia trong khu vực (không được nêu tên) để hồi hương vào tuần trước. Sáu người này được cho là thành viên gia đình của thủy thủ đoàn.