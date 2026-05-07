Mỹ tổn thất đáng kể ở Trung Đông trong cuộc chiến với Iran

Hình ảnh được cho là máy bay "Mắt thần" E-3 của Mỹ sau cuộc tấn công từ Iran (Ảnh: OSINTdefender/X).

Báo Washington Post, dựa trên phân tích hình ảnh vệ tinh, cho biết Iran đã gây thiệt hại hoặc phá hủy ít nhất 228 cơ sở quân sự và trang thiết bị của Mỹ ở Trung Đông, và chính quyền Mỹ không công khai thừa nhận quy mô thiệt hại thực sự.

Theo Washington Post, Iran đã tấn công các nhà chứa máy bay, doanh trại, kho nhiên liệu, radar, hệ thống liên lạc và thiết bị phòng không trong các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở của Mỹ tại Trung Đông.

Do mối đe dọa từ các cuộc không kích, Mỹ không thể vận hành đầy đủ các căn cứ của mình trong khu vực.

Các nguồn tin của Washington Post nhấn mạnh, ngay từ đầu chiến dịch quân sự, hầu hết quân nhân Mỹ đã được di dời đến những cơ sở khác nằm ngoài tầm bắn của tên lửa Iran.

Các chuyên gia trao đổi với Washington Post cho rằng quân đội Mỹ đã đánh giá thấp khả năng điều khiển hệ thống tấn công của Iran, không thích ứng với việc phòng thủ chống lại máy bay không người lái hiện đại và không cung cấp đủ sự bảo vệ cho một số căn cứ của Mỹ.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, các cuộc tấn công của Iran không gây ảnh hưởng đáng kể đến khả năng tiến hành các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Mỹ.

Lầu Năm Góc xác nhận 13 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Iran trên khắp khu vực, trong khi hơn 400 binh sĩ bị thương.

Đòn trả đũa của Iran đối với cuộc tấn công ban đầu đã nhắm vào hàng chục mục tiêu trên khắp các cơ sở của Mỹ tại 8 quốc gia Trung Đông. Các nhà kho, sở chỉ huy, nhà chứa máy bay, cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc vệ tinh, đường băng, hệ thống radar cao cấp và hàng chục máy bay của Mỹ được cho là đã bị tấn công.

Quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc Jules Hurst ước tính cuộc chiến Iran đã tiêu tốn của Washington khoảng 25 tỷ USD, phần lớn trong số đó được cho là chi phí đạn dược đã sử dụng.

Tuy nhiên, chi phí thực sự của cuộc xung đột được cho là cao hơn nhiều. Theo truyền thông Mỹ, tính cả chi phí sửa chữa các cơ sở quân sự của Mỹ bị hư hại, con số này có thể lên tới 40-50 tỷ USD.

Những thiệt hại được báo cáo đối với các tài sản có giá trị cao như máy bay trinh sát E-3 AWACS và máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ đã cho thấy xu hướng rộng hơn của việc Iran nhắm mục tiêu vào sức mạnh không quân và trinh sát của Mỹ.

Theo kết quả một cuộc điều tra của truyền thông Mỹ được công bố gần đây, các cuộc tấn công của Iran gần như đã phá hủy hết radar tầm xa và thiết bị liên lạc của Mỹ tại khu vực chỉ trong vòng chưa đầy một tháng kể từ khi xung đột bắt đầu.

Một cuộc điều tra của truyền thông Mỹ ước tính, ít nhất 16 cơ sở quân sự của Mỹ trên 8 quốc gia Trung Đông đã bị hư hại, một số thiệt hại nặng nề đến mức "gần như không thể sử dụng được".

Truyền thông Mỹ dẫn một nguồn tin quen thuộc với vấn đề này cho biết, các "cuộc tấn công nhanh chóng, có mục tiêu sử dụng công nghệ tiên tiến" của Iran khác hẳn với bất cứ điều gì mà các căn cứ quân sự của Mỹ từng phải đối mặt.