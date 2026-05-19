Mỹ tiêu tốn bao nhiêu tiền cho cuộc xung đột tại Iran?

Các tiêm kích trên tàu sân bay Mỹ tham gia chiến dịch Iran (Ảnh: Reuters).

Theo trang tin Iran War Cost Tracker, chi tiêu của Mỹ cho chiến dịch quân sự ở Iran đã lên tới hơn 85 tỷ USD trong 79 ngày xung đột.

Công cụ theo dõi thời gian thực của trang tin này dựa trên báo cáo của Lầu Năm Góc trước Quốc hội Mỹ ngày 10/3, trong đó các quan chức tuyên bố rằng Washington đã chi 11,3 tỷ USD trong 6 ngày đầu tiên của chiến dịch quân sự ở Trung Đông và dự định tiếp tục chi thêm 1 tỷ USD cho mỗi ngày tiếp theo trong cuộc xung đột.

Theo nguồn tin này, tổng số tiền Mỹ đã chi cho chiến sự Iran cao gấp gần 3 lần so với ước tính trước đó do quyền Trợ lý Bộ trưởng Lục quân Mỹ phụ trách Quản lý Tài chính Jules Hurst công bố.

Trong phiên điều trần trước Ủy ban Phân bổ Ngân sách Hạ viện, ông Hurst tuyên bố Washington đã chi khoảng 25 tỷ USD cho chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Theo quan chức Lầu Năm Góc, phần lớn số tiền đó dành cho đạn dược, nhưng một phần dành cho việc bảo trì và thay thế thiết bị.

Thượng nghị sĩ độc lập Angus King cũng cho biết chi phí của cuộc chiến với Iran có thể gấp đôi con số mà quan chức Lầu Năm Góc ước tính. Theo ông King, cuộc xung đột Iran đã tiêu tốn của Mỹ khoảng 50 tỷ USD.

Thượng nghị sĩ King, thành viên Ủy ban Quân vụ Thượng viện, lưu ý rằng con số ước tính cao hơn sẽ đẩy chi phí chiến tranh lên khoảng “1 tỷ USD mỗi ngày” khi cuộc xung đột đã kéo dài hơn 2 tháng.

“Cần phải sửa chữa rất nhiều cơ sở của Mỹ trên khắp Trung Đông bị Iran tàn phá, chưa kể đến việc bổ sung một lượng lớn đạn dược đã được sử dụng trong chiến tranh, cũng như việc triển khai hàng nghìn binh lính, tàu chiến, máy bay và tất cả các tài sản quân sự đã được triển khai đến khu vực, vì vậy đó là một con số rất lớn”, thượng nghị sĩ Mỹ nhận định.

Một số kênh truyền thông Mỹ đưa tin, chi phí của Washington cho cuộc chiến với Iran có thể lên tới gần 40-50 tỷ USD nếu tính cả chi phí xây dựng lại các cơ sở quân sự của Mỹ và thay thế các tài sản bị phá hủy.

NBC dẫn các nguồn thạo tin cho biết, các đường băng, hệ thống radar cao cấp, hàng chục máy bay, kho bãi, trụ sở chỉ huy, nhà chứa máy bay và cơ sở hạ tầng liên lạc vệ tinh của Mỹ tại Vùng Vịnh đã bị lực lượng Iran tấn công.

Iran dường như ưu tiên tấn công vào các hệ thống radar và liên lạc tại các căn cứ Mỹ ở Trung Đông, cũng như máy bay tiếp dầu, yếu tố cho phép tiêm kích Mỹ thực hiện các đòn đánh tầm xa.

Sự tàn phá của các cuộc tấn công do Iran thực hiện trải dài trên nhiều quốc gia ở Trung Đông và có thể tiêu tốn khoản tiền lớn để sửa chữa.

Danh sách dài các thiết bị tinh vi và khan hiếm bị Iran đánh trúng đã khiến các nhà phân tích lo ngại về tình trạng Mỹ bị quá tải và sử dụng nguồn lực vào những nơi có thể không tối ưu.

Đầu tháng 4, Financial Times dẫn các số liệu ước tính cho biết cuộc chiến của Mỹ chống lại Iran đang khiến Washington tiêu tốn hàng trăm triệu USD mỗi ngày, trong đó khoảng 1/10 là chi phí cho các trang thiết bị quân sự bị phá hủy trong giao tranh.

Mark Cancian, cố vấn cấp cao về quốc phòng và an ninh tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), ước tính chiến dịch Iran tiêu tốn của Mỹ khoảng 500 triệu USD mỗi ngày.

Theo các chuyên gia quốc phòng, tổn thất về binh sĩ và trang bị của Mỹ vẫn tương đối nhẹ so với những cuộc chiến có mức độ không quá chênh lệch giữa 2 bên. Đã có 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong các cuộc tấn công vào căn cứ kể từ ngày 28/2, và hơn 300 người bị thương.