Mỹ tiêu tốn bao nhiêu tiền cho 2 tháng chiến sự với Iran?

Tàu sân bay Mỹ tham gia chiến dịch tập kích Iran (Ảnh: Reuters).

Truyền thông Mỹ đưa tin, chi phí của Washington cho cuộc chiến với Iran có thể lên tới gần 40-50 tỷ USD nếu tính cả chi phí xây dựng lại các cơ sở quân sự của Mỹ và thay thế các tài sản bị phá hủy.

Con số này lớn hơn nhiều so với con số do quan chức Lầu Năm Góc Jules “Jay” Hurst đưa ra trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện hôm 29/4, khi ông cho rằng chi phí của Mỹ cho cuộc chiến với Iran ước tính khoảng 25 tỷ USD.

Ông Hurst nói rằng “phần lớn” khoản tiền này được chi cho đạn dược, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth từ chối trả lời liệu con số đó có bao gồm chi phí thiệt hại đối với các căn cứ của Mỹ hay không.

Tuần trước, ông Hurst tuyên bố Lầu Năm Góc chưa có con số cuối cùng về thiệt hại đối với các cơ sở quân sự của Mỹ ở nước ngoài. Ông cho biết thêm rằng con số này sẽ phụ thuộc vào việc "chúng ta quyết định xây dựng lại những cơ sở đó như thế nào, hoặc liệu chúng ta có xây dựng lại hay không".

Theo các báo cáo trước đó, trong 48 giờ đầu tiên của cuộc xung đột, ít nhất 9 cơ sở quân sự của Mỹ đã bị hư hại đáng kể do các cuộc tấn công vào Bahrain, Kuwait, Iraq, UAE và Qatar.

Ngoài ra, các cuộc tấn công của Iran đã làm hư hại và phá hủy các thiết bị đắt đỏ của Mỹ trên khắp Trung Đông, bao gồm cả hệ thống radar của tổ hợp tên lửa THAAD ở Jordan và các cơ sở có hệ thống tương tự tại UAE.

Cuộc tấn công của Iran vào căn cứ không quân của Ả rập Xê út cũng đã phá hủy một máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không E-3 Sentry của Không quân Mỹ.

Ông Hurst cho rằng Mỹ có thể không phải là bên duy nhất gánh chịu chi phí.

“Các đối tác của chúng ta cũng có thể đóng góp một phần cho việc đó. Vì vậy, chúng ta chưa có ước tính chính xác về chi phí cần thiết để tái thiết các cơ sở”, quan chức Lầu Năm Góc nói thêm.

Thượng nghị sĩ độc lập Angus King cho biết chi phí của cuộc chiến với Iran có thể gấp đôi con số mà quan chức Lầu Năm Góc ước tính là 25 tỷ USD.

Theo ông King, cuộc xung đột Iran đã tiêu tốn của Mỹ khoảng 50 tỷ USD.

“Tôi tin rằng ước tính 50 tỷ USD chính xác hơn. Đó là con số mà tôi đã nghe được cho đến hôm qua”, ông King nói hôm 30/4.

Thượng nghị sĩ King, thành viên Ủy ban Quân vụ Thượng viện, lưu ý rằng con số ước tính cao hơn sẽ đẩy chi phí chiến tranh lên khoảng “1 tỷ USD mỗi ngày” khi cuộc xung đột đã kéo dài 2 tháng.

“Cần phải sửa chữa rất nhiều cơ sở của Mỹ trên khắp Trung Đông bị Iran tàn phá, chưa kể đến việc bổ sung một lượng lớn đạn dược đã được sử dụng trong chiến tranh, cũng như việc triển khai hàng nghìn binh lính, tàu chiến, máy bay và tất cả các tài sản quân sự đã được triển khai đến khu vực, vì vậy đó là một con số rất lớn”, thượng nghị sĩ Mỹ nhận định.

Thượng nghị sĩ King cho biết ông không có “con số chính xác” về chi phí chiến tranh và nói rằng ông sẽ tìm kiếm thêm thông tin về con số ước tính của Lầu Năm Góc.

“Tôi sẽ cố gắng tìm hiểu xem họ dựa trên cơ sở nào để đưa ra ước tính đó, bởi vì 25 tỷ USD thấp hơn đáng kể so với tất cả các ước tính khác mà tôi đã thấy trong 2 tháng qua”, thượng nghị sĩ nói thêm.