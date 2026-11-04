Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Biên bản ghi nhớ quy định Mỹ viện trợ quân sự 3,8 tỷ USD mỗi năm cho Israel chỉ hết hiệu lực vào năm 2028. Hai bên đã tiến hành các cuộc thảo luận về việc hỗ trợ của Washington dành cho Israel sẽ thay đổi như thế nào sau thời điểm đó.

Trả lời phỏng vấn chương trình “Fox & Friends” của Fox News, ông Trump nói Israel không còn cần khoản viện trợ này, đồng thời cho rằng một số chính trị gia thuộc đảng Dân chủ và cánh tả đang sử dụng sự hỗ trợ tài chính của Mỹ dành cho Israel làm luận điểm để đưa ra các phát ngôn chống lại đảng Cộng hòa.

“Về việc chi trả cho Israel, ông Netanyahu và tôi đã đạt thỏa thuận rằng chúng tôi viện trợ cho Israel 4 tỷ USD mỗi năm, và chúng tôi đã đạt thỏa thuận từ nhiều tháng trước về việc chấm dứt khoản viện trợ này. Chúng tôi đã nhất trí rằng đến cuối năm nay, chúng tôi sẽ không còn chi tiền cho Israel nữa. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ hỗ trợ Israel nếu họ cần”, ông Trump nói.

Nhà Trắng và văn phòng của ông Netanyahu đều chưa lên tiếng về thông tin trên.

Hiện chưa rõ phát biểu ngày 3/11 của ông Trump đề cập đến khoản viện trợ nào hoặc chính xác việc ngừng cấp tiền vào cuối năm sẽ được thực hiện ra sao.

Trong cuộc phỏng vấn với CBS hồi tháng 5, ông Netanyahu cho biết ông hy vọng Israel sẽ giảm dần sự phụ thuộc vào viện trợ quân sự của Mỹ trong vòng 10 năm.

Trong bức thư gửi một nghị sĩ Mỹ hồi tháng 6, ông Netanyahu viết rằng đã đến lúc Israel “chuyển từ vị thế nước nhận viện trợ sang đối tác”.

Theo Reuters, các khảo sát thời gian qua cho thấy sự ủng hộ của công chúng Mỹ dành cho Israel đã suy giảm kể từ khi chiến sự ở Gaza bùng phát năm 2023, đặc biệt trong nhóm cử tri đảng Dân chủ. Chính sách của Mỹ với Israel cũng là một chủ đề được cử tri quan tâm trong cuộc bầu cử giữa kỳ quan trọng đang diễn ra.