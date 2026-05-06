Mỹ tấn công tàu nghi chở ma túy, 3 người chết

Mỹ tấn công tàu bị nghi ngờ chở ma túy ở phía Đông Thái Bình Dương và Biển Caribbean hồi tháng 2 (Ảnh: X).

Quân đội Mỹ đã và đang thực hiện các cuộc tấn công quân sự, bao gồm không kích và đánh chìm các tàu nghi ngờ buôn lậu ma túy tại khu vực Caribe và Đông Thái Bình Dương. Chiến dịch này gia tăng mạnh mẽ từ cuối năm 2025 và kéo dài sang năm 2026.

Trong vụ tấn công hôm 5/5, Bộ Tư lệnh miền Nam nước Mỹ (USSOUTHCOM) cáo buộc con tàu do lực lượng khủng bố điều hành, nhưng không nêu rõ danh tính.

USSOUTHCOM gọi những người thiệt mạng là "các đối tượng khủng bố buôn ma túy", nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Không có binh sĩ Mỹ nào bị thương trong vụ tấn công.

"Tình báo xác nhận con tàu đang di chuyển dọc theo các tuyến đường buôn bán ma túy quen thuộc ở Đông Thái Bình Dương và đang tham gia vào các hoạt động buôn bán ma túy", Bộ Tư lệnh miền Nam nước Mỹ cho biết trên mạng xã hội X.

Quân đội Mỹ đã tiến hành nhiều cuộc tấn công như vậy ở Đông Thái Bình Dương trong những tuần gần đây. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh thực hiện các cuộc tấn công vào những tàu thuyền mà Washington cáo buộc vận chuyển ma túy.

Các cuộc tấn công của quân đội Mỹ vào những tàu thuyền như vậy đã khiến hơn 170 người thiệt mạng kể từ tháng 9/2025.

Các cuộc tấn công này gia tăng trở lại trong những tuần gần đây, cho thấy các biện pháp cứng rắn của chính quyền Tổng thống Trump nhằm ngăn chặn “khủng bố ma túy” tại Tây bán cầu không giảm nhiệt.

Tuy nhiên, các cuộc tấn công trên cũng gây nhiều tranh cãi. Các chuyên gia và những nhóm nhân quyền, cả ở Mỹ và trên toàn cầu, đã đặt câu hỏi về tính hợp pháp của chúng.