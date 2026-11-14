Tại một sân bay Mỹ (Ảnh: Reuters).

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã ra lệnh cấm cất cánh đối với toàn bộ các chuyến bay trên phạm vi toàn quốc vào ngày 13/11 sau khi xảy ra sự cố mất kết nối liên lạc tại các trung tâm kiểm soát không lưu.

FAA công bố lệnh dừng bay toàn quốc vào lúc 15h54 theo giờ địa phương. Ngay trước thời điểm thông báo này, FAA đã tạm dừng lưu thông hàng không tại Chicago do trục trặc liên lạc kiểm soát không lưu.

"FAA đã ban hành lệnh dừng cất cánh trên toàn quốc đối với tất cả các sân bay tại Mỹ sau khi xảy ra sự cố liên lạc ảnh hưởng đến toàn bộ các Trung tâm Kiểm soát Không lưu Đường dài. Các kỹ thuật viên của FAA đang điều tra nguyên nhân sự cố. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cập nhật ngay khi có diễn biến mới", Bộ trưởng Giao thông vận tải Sean Duffy thông báo.

Đây mới chỉ là lần thứ hai lệnh đóng cửa không phận tương tự được ban hành kể từ sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001. Lần dừng bay toàn quốc duy nhất khác kể từ sau vụ khủng bố 11/9 diễn ra vào tháng 1/2023, khi FAA tạm ngừng các chuyến bay khởi hành nội địa trong gần hai giờ..

Theo dịch vụ theo dõi chuyến bay FlightAware, gần 7.000 chuyến bay đã bị hoãn hoặc hủy. Các máy bay đang hoạt động trên không vẫn được phép hạ cánh, nhưng toàn bộ máy bay đang ở dưới mặt đất đều không thể cất cánh.

Đại diện các hãng hàng không cho biết FAA vẫn chưa ấn định thời điểm dỡ bỏ lệnh cấm bay, nhưng đã có những tín hiệu ban đầu cho thấy sự cố liên lạc đang dần được cải thiện ở một số khu vực.

"Nếu lệnh dừng cất cánh kéo dài xuyên buổi tối, nhiều khả năng sẽ phải mất cả dịp cuối tuần để khắc phục những xáo trộn đối với mạng lưới bay của các hãng hàng không”, ông Robert Mann, nhà phân tích hàng không kiêm giám đốc công ty tư vấn R.W. Mann & Co., nhận định.

Sự gián đoạn này là dấu hiệu mới nhất và nghiêm trọng nhất cho thấy áp lực với hệ thống kiểm soát không lưu của Mỹ vốn đang phải vật lộn với các sự cố thiết bị và liên lạc, thiếu nhân viên kiểm soát viên không lưu và hạ tầng xuống cấp.

Không phận nhộn nhịp nhất thế giới này đã trải qua nhiều trục trặc trong những năm gần đây, gây gián đoạn hoạt động bay và đe dọa an toàn hàng không. Vào tháng 1/2025, một vụ va chạm trên không tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington đã khiến 67 người thiệt mạng.

Nhà Trắng và Bộ Giao thông vận tải Mỹ hôm qua đã hối thúc Quốc hội thông qua khoản ngân sách bổ sung trị giá 30,1 tỷ USD nhằm nâng cấp các sân bay và hệ thống kiểm soát không lưu đã lỗi thời của Mỹ.

Sự cố mất kết nối lần này xảy ra trong bối cảnh mối lo ngại về an ninh hàng không toàn cầu đang gia tăng. Một làn sóng đe dọa đánh bom giả khắp châu Âu mới đây đã buộc nhiều máy bay phải hạ cánh khẩn cấp và khiến các tiêm kích phải xuất kích hộ tống hoặc đánh chặn.

Hiện chưa có dấu hiệu tức thời nào cho thấy sự cố liên lạc tại Mỹ có liên quan đến các vụ việc nêu trên hoặc xuất phát từ một cuộc tấn công mạng.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) hôm qua cũng cho biết họ đang gặp sự cố về Internet và liên lạc trên toàn quốc. Tuy nhiên, chưa có cơ sở để khẳng định hai sự cố này có mối liên hệ với nhau.