Một máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ tại Anh (Ảnh minh họa: Getty).

Báo Wall Street Journal (WSJ) dẫn các nguồn tin thân cận cho biết, Mỹ đã sơ tán hai máy bay tiếp nhiên liệu khỏi căn cứ không quân Mildenhall ở Anh để chuyển đến Đức vào sáng 9/11. Sau đó, cùng ngày, một số máy bay tiếp nhiên liệu khác tại căn cứ này cũng chuyển hướng đến Đức.

Động thái trên diễn ra sau khi quân đội Mỹ phát hiện mối đe dọa tiềm tàng đối với căn cứ Mildenhall.

Mỹ đã nâng cấp độ an ninh tại căn cứ Mildenhall và căn cứ Lakenheath lên cấp độ FPCON. Đây là cấp độ đe dọa phòng thủ cao thứ hai trong hệ thống an ninh của Bộ Quốc phòng Mỹ và được áp dụng khi thông tin tình báo chỉ ra rằng một cuộc tấn công có khả năng xảy ra. Tuy nhiên, hiện chưa rõ bản chất mối đe dọa.

"Chúng tôi không thường xuyên bình luận về hoạt động của các quốc gia khác. Máy bay và các khí tài khác di chuyển thường xuyên theo các yêu cầu vận hành”, một người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Anh cho biết.

Người phát ngôn của Không quân Mỹ từ chối cung cấp chi tiết về sự di chuyển của các máy bay khỏi căn cứ ở Anh, nhưng cho biết việc luân chuyển giữa các cơ sở và địa điểm hoạt động vì nhiều lý do khác nhau.

Động thái trên diễn ra chỉ vài tuần sau khi lực lượng an ninh bắt giữ 5 người đàn ông mang quốc tịch Anh bên ngoài căn cứ không quân Fairford ở tây nam nước Anh vào tháng 9 vì bị nghi ngờ hỗ trợ tình báo Iran.

Các máy bay ném bom Mỹ từng sử dụng căn cứ Fairford để thực hiện các đợt tập kích vào Iran. Tehran đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng Iran có liên quan đến bất kỳ âm mưu nào nhằm vào căn cứ không quân này.