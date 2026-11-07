Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) hôm 6/11 đã quảng bá kế hoạch tổ chức một hội nghị mới về ngành công nghiệp vũ trụ và hàng không tại Mỹ, với mục tiêu vượt qua các triển lãm hàng không lớn ở những quốc gia khác.

Sự kiện có tên CapeWeek, dự kiến diễn ra tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Florida, sẽ bắt đầu sau 2 năm nữa, ông Trump cho biết trong một bài phát biểu. Sự kiện đang được phát triển theo mô hình hợp tác công - tư, với sự tham gia của NASA, bang Florida và tổ chức Space Florida.

Ông Trump cam kết rằng Mỹ sẽ tổ chức “triển lãm hàng không lớn nhất thế giới”, thu hút những tên tuổi hàng đầu trong ngành. “Tất cả các hãng hàng không thương mại lớn và các công ty sẽ có mặt ở đây, Boeing, tất cả mọi người sẽ đến”, ông nói.

“Những triển lãm hàng không ở nước ngoài đã thu hút lượng khách đông nhất, các hợp đồng lớn và sự chú ý rộng rãi của truyền thông. Nhưng những quốc gia đó không thống trị ngành hàng không và cũng không thống trị lĩnh vực hàng không vũ trụ”, ông cho biết.

Triển lãm mới của Mỹ nhằm quảng bá sức mạnh của nước này trong lĩnh vực vũ trụ và hàng không, đồng thời thu hút hoạt động kinh doanh toàn cầu.

Trước đó, nhiều quốc gia đã tổ chức hội nghị của ngành hàng không toàn cầu, bao gồm những triển lãm quy mô lớn tại Paris (Pháp), Farnborough (Anh) và Dubai (UAE), thu hút hàng nghìn lãnh đạo doanh nghiệp, quan chức chính phủ và kỹ sư.