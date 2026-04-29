Mỹ sắp in hình Tổng thống Trump lên một số hộ chiếu

Hình ảnh Tổng thống Trump in trên hộ chiếu (Ảnh: Reuters).

Bộ Ngoại giao Mỹ, sau các thông tin từ Fox News và The Bulwark, cho biết sẽ phát hành một phiên bản hộ chiếu giới hạn nhằm kỷ niệm 250 năm Mỹ tuyên bố độc lập.

Các bài báo cho biết, 2 hình ảnh sẽ xuất hiện bên trong hộ chiếu, trong đó có một hình ảnh chính thức của ông Trump được đặt phía trên bản Tuyên ngôn Độc lập, với chữ ký của ông, màu vàng, nằm ở bên dưới.

Hình thứ hai là một bức tranh lịch sử về các những người lập quốc của Mỹ.

“Khi Mỹ kỷ niệm 250 năm thành lập vào tháng 7, Bộ Ngoại giao đang chuẩn bị phát hành một số lượng hạn chế hộ chiếu Mỹ được thiết kế đặc biệt để đánh dấu dịp lịch sử này”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Tommy Pigott viết trên mạng X, kèm đường liên kết tới bài viết của Fox News.

Một quan chức khác của Bộ Ngoại giao, giấu tên, cho biết các hộ chiếu in hình ông Trump sẽ chỉ có tại Washington “trong thời gian còn hàng” và không tính thêm phí.

Có rất ít tiền lệ trên thế giới về việc hình ảnh của lãnh đạo đương nhiệm xuất hiện trong hộ chiếu, khi đa số các quốc gia sử dụng hình ảnh lịch sử hoặc thiên nhiên.

Các hộ chiếu Mỹ hiện nay in nhiều cảnh trong lịch sử quốc gia như nhiệm vụ lên Mặt trăng Apollo 11 cùng các địa danh nổi tiếng như Tượng Nữ thần Tự do.

Kể từ khi trở lại nắm quyền năm 2025, ông Trump đã đưa hình ảnh cá nhân vào các cơ quan nhà nước. Một số tòa nhà chính phủ tại thủ đô đã treo băng rôn có hình Tổng thống, trong khi các quan chức đã gắn tên ông vào trung tâm nghệ thuật biểu diễn Kennedy và cả Viện Hòa Bình.

Vào tháng 3, Bộ Tài chính Mỹ cho biết chữ ký của ông Trump sẽ bắt đầu xuất hiện trên đồng USD, một tiền lệ mới.