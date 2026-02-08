Mỹ phạt tù 40 năm chủ nhà tang lễ lén giấu và bỏ mặc 189 thi thể phân hủy

Bị cáo Jon Hallford (Ảnh: CBS News).

Jon Hallford, người đã cất giấu 189 thi thể đang phân hủy trong một tòa nhà suốt 4 năm và giao tro giả cho các gia đình sử dụng dịch vụ, đã bị tuyên phạt 40 năm tù vào ngày 6/2.

Tại phiên tuyên án, các thân nhân nói với thẩm phán Eric Bentley rằng họ liên tục gặp ác mộng kể từ khi biết sự thật về những gì đã xảy ra với người thân của mình. Họ gọi bị cáo Hallford là “quái vật” và yêu cầu mức án tối đa 50 năm.

Thẩm phán Bentley nói rằng Hallford đã gây ra “tổn hại không thể diễn tả và không thể tưởng tượng nổi”.

“Cá nhân tôi tin rằng về cốt lõi mỗi con người đều có phần tốt đẹp, nhưng thế giới này thử thách niềm tin đó mỗi ngày và tội ác của ông đang thử thách niềm tin đó", ông Bentley nói với bị cáo.

Trước khi bị tuyên án, Hallford xin lỗi và thừa nhận sẽ ân hận suốt đời: “Tôi đã có rất nhiều cơ hội để dừng lại và bỏ đi, nhưng tôi đã không làm. Sai lầm của tôi sẽ vang vọng cả một thế hệ. Mọi thứ tôi làm đều sai".

Luật sư của Hallford đề nghị mức án 30 năm, lập luận rằng đây không phải tội bạo lực và ông không có tiền án, nhưng bị bác bỏ.

Vợ cũ của ông, Carie Hallford, đồng sở hữu nhà tang lễ Return to Nature, dự kiến bị tuyên án vào ngày 24/4 và đối mặt 25-35 năm tù. Cả hai đã nhận tội vào tháng 12 với gần 200 tội danh lạm dụng thi thể theo thỏa thuận với công tố viên.

Trong thời gian giấu xác, vợ chồng Hallford chi tiêu xa xỉ: mua xe GMC Yukon và Infiniti, sở hữu tiền mã hóa, mua hàng hiệu tại Gucci, Tiffany, và chi cho dịch vụ thẩm mỹ, theo hồ sơ tòa án.

Công tố viên Shelby Crow nói rõ: “Đây là tội ác vì lòng tham. Họ thu hơn 1.200 USD mỗi khách, trong khi số tiền tiêu xài có thể đủ để hỏa táng toàn bộ thi thể nhiều lần".

Ngoài ra, họ còn nhận tội gian lận liên bang vì chiếm đoạt gần 900.000 USD tiền hỗ trợ doanh nghiệp thời Covid-19. Jon Hallford đã bị tuyên 20 năm tù trong vụ này.

Bà Kelly Mackeen, có mẹ bị nhà tang lễ giấu xác, nói tại tòa: “Mẹ tôi bị đối xử như rác thải và bị bỏ mặc mục nát cùng hàng trăm người khác. Tôi tan nát và mỗi ngày đều cầu xin tha thứ".

Từ 2019-2023, Hallford cất giữ các thi thể trong một tòa nhà tại thị trấn Penrose (phía nam Colorado Springs). Khi cư dân báo mùi hôi, cảnh sát vào cuộc và phát hiện thi thể ở nhiều khu vực trong tòa nhà, bảo quản ở nhiệt độ phòng, gồm cả người lớn, trẻ sơ sinh và thai nhi.

Danh tính các nạn nhân được xác định qua vân tay, DNA và các phương pháp pháp y khác.

Điều tra cho thấy Hallford đã giao cho gia đình vật liệu giống tro nhưng không phải tro hỏa táng thật. Nhiều người nói điều này khiến họ phải “chịu tang lần thứ 2”.

Vụ việc dẫn đến cải cách quy định nhà tang lễ ở Colorado. Tháng 5/2024, bang thông qua luật mới tăng quyền thanh tra, yêu cầu kiểm tra định kỳ cả sau khi cơ sở đóng cửa.