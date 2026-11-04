Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Reuters).

Nhà Trắng ngày 3/11 thông báo Đệ nhất phu nhân Melania Trump sẽ trực tiếp kết nối đại diện từ Nga và Ukraine trong một cuộc gặp tại Nhà Trắng, nhưng không nêu danh tính những người tham gia hay tiết lộ thông tin chi tiết về chương trình nghị sự của cuộc gặp.

“Đệ nhất phu nhân Melania Trump sẽ đích thân đưa đại diện của Nga và Ukraine - hai quốc gia đang trong tình trạng chiến tranh - đến gặp nhau tại Nhà Trắng”, thông báo của Nhà Trắng nêu rõ.

Khi được hỏi về thông báo trên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên: “Tôi không có thông tin gì về việc đó”.

Ông Peskov cho biết Nga không có thông tin về việc ai sẽ đại diện cho nước này tham dự cuộc gặp tại Nhà Trắng với các quan chức Ukraine theo đề xuất của Đệ nhất phu nhân Mỹ.

Dự kiến ​​vào ngày 5/11, Đệ nhất phu nhân Mỹ cũng sẽ có bài phát biểu về lệnh ngừng bắn nhân đạo tạm thời tại thành phố Oleshky thuộc tỉnh Kherson - một thỏa thuận mà bà Melania đã góp phần thúc đẩy. Khu vực này đối mặt với khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng và bị tàn phá nặng nề sau các cuộc tập kích trong những tháng qua.

Trước đó, Nga và Ukraine, với sự hỗ trợ của Đệ nhất phu nhân Mỹ, đã nhất trí ngừng bắn cục bộ theo thời gian đã thỏa thuận để thực hiện các nỗ lực nhân đạo với người dân bị mắc kẹt do chiến sự tại Oleshky.

Ước tính có khoảng 1.500 đến 2.000 cư dân ở Oleshky đã rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng lương thực, nước uống, thuốc men và nhiên liệu trước khi lệnh ngừng bắn kéo dài 6 ngày có hiệu lực vào tuần trước. Lệnh ngừng bắn này đã kết thúc vào ngày 1/11.

Các đội cứu trợ nhân đạo của Nga và Ukraine đã tận dụng khoảng thời gian tạm dừng giao tranh để vận chuyển các nhu yếu phẩm thiết yếu và sơ tán người dân. Theo thông tin từ Đệ nhất phu nhân Melania Trump, gần 800 người đã được đưa ra khỏi thành phố. Moscow và Kiev đã nhất trí không tiết lộ nơi những cư dân này được đưa đến.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 3/11 cho biết Kiev đã đề nghị Nga “gia hạn và mở rộng lệnh ngừng bắn” sau thỏa thuận ngừng bắn cục bộ tại Oleshky. Tuy nhiên, theo ông, Nga vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tập kích vào Ukraine sau chiến dịch nhân đạo tại Oleshky.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 4/11 cho rằng, những lời kêu gọi ngừng bắn tạm thời “chỉ nhằm mục đích cho phép Kiev có thêm thời gian nghỉ ngơi, giúp họ khôi phục năng lực chiến đấu với sự hỗ trợ từ các bên bảo trợ cho chính quyền Ukraine”.

Đề cập đến cách thức giải quyết xung đột tại Ukraine, nhà ngoại giao hàng đầu của Nga nhấn mạnh Moscow không yêu cầu "một lệnh ngừng bắn tạm thời - như đã từng nhiều lần được đề cập - mà đòi hỏi phải giải quyết một cách thực chất các nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng”.

Theo ông Lavrov, những nguyên nhân này bao gồm các mối đe dọa chiến lược đối với an ninh của Nga từ phương Tây, cũng như tình trạng vi phạm quyền của người Nga và cộng đồng nói tiếng Nga tại Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin xác nhận Nga sẽ tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình 3 bên với Ukraine và Mỹ tại Abu Dhabi từ ngày 10 đến 11/11.

Ông Steve Witkoff, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết những cuộc thảo luận tại Abu Dhabi sẽ “tập trung vào các dàn xếp an ninh thời hậu chiến, giảm leo thang căng thẳng, các nỗ lực nhân đạo và những bước tiếp theo hướng tới hòa bình”.