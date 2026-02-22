Mỹ - Nga bí mật thảo luận về việc hồi sinh đường ống Nord Stream?

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp đón người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Alaska hồi tháng 8/2025 (Ảnh: NBC).

Theo báo Berliner Zeitung, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như đang thảo luận về khả năng khôi phục các đường ống khí đốt Nord Stream, nhưng dưới sự kiểm soát của Washington.

Các cuộc đàm phán được cho là diễn ra không chính thức và không có sự tham gia của Liên minh châu Âu (EU).

Theo Berliner Zeitung, vấn đề các đường ống Nord Stream và Nord Stream 2, vốn bị hư hại trong các vụ nổ vào tháng 9/2022, được cho là đã trở thành một phần trong các tham vấn địa chính trị rộng hơn giữa Moscow và Washington.

Về mặt chính thức, dự án được coi như đã khép lại và các đường ống hiện vẫn không thể vận hành. Tuy nhiên, theo các nguồn tin thân cận với phía Nga, một phương án khôi phục nguồn cung khí đốt sang châu Âu đang được thảo luận, nhưng sẽ đặt dưới sự kiểm soát của Mỹ.

Berliner Zeitung cho biết phương án này có thể bao gồm việc các nhà đầu tư Mỹ tham gia khôi phục hoặc mua lại một phần cơ sở hạ tầng. Trong số các bên tiềm năng được nhắc đến có nhà đầu tư Steven Lynch, người từng làm việc với các tài sản năng lượng của Nga.

Lập trường chính thức của Đức không thay đổi, Berlin tiếp tục ủng hộ chính sách trừng phạt của EU đối với Nga và không xem xét việc khôi phục hoạt động của đường ống. Tuy nhiên, thông tin về các cuộc đàm phán tiềm năng mà không có sự tham gia của EU đã làm dấy lên tranh luận về những rủi ro đối với an ninh năng lượng châu Âu.

Hiện chưa có xác nhận chính thức nào từ Nga và Mỹ về thông tin trên.

Đường ống Nord Stream 1 vận chuyển khí đốt từ Nga sang Đức, sau đó phân phối sang các quốc gia châu Âu khác. Đường ống Nord Stream 2, được xây dựng nhằm cung cấp khí đốt cho châu Âu và đi vòng qua Ukraine, chưa từng đi vào hoạt động do xung đột ở Ukraine.

Tháng 9/2022, cả hai đường ống đã bị phá hủy dưới đáy biển Baltic. Vào thời điểm đó, các đường ống này được coi là tuyến chính cung cấp khí đốt Nga cho châu Âu.

Một số công dân Ukraine bị nghi ngờ liên quan đến vụ phá hoại đường ống. Vào tháng 11/2025, cơ quan thực thi pháp luật Đức đã bắt giữ công dân Ukraine Serhii Kuznetsov. Ông bị dẫn độ từ Italy với cáo buộc trực tiếp tham gia các vụ nổ và hiện bị giam giữ tại một cơ sở tạm giam ở Đức.

Nghi phạm thứ hai là công dân Ukraine Volodymyr Zhuravlov. Dù Đức yêu cầu dẫn độ, một tòa án Ba Lan đã từ chối vào tháng 10/2025 và trả tự do cho ông.

Năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ ý định thiết lập lại quan hệ với Moscow, và hai bên đã tiến hành các cuộc tiếp xúc cấp đoàn, bao gồm cả các cuộc thảo luận về xung đột ở Ukraine. Một trong những chủ đề mà 2 bên quan tâm còn bao gồm hợp tác về kinh tế với hàng loạt dự án tiềm tàng liên quan tới năng lượng, khoáng sản...

Đầu tháng này, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moscow đã chuyển cho Washington các đề xuất nhằm dỡ bỏ những rào cản đối với việc khôi phục hoàn toàn quan hệ song phương.

Các lĩnh vực được nêu ra cho khả năng hợp tác bao gồm năng lượng, khoáng sản chiến lược và đất hiếm, các vấn đề Bắc Cực, không gian và trí tuệ nhân tạo.