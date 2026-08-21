Mỹ nêu lý do áp đặt lệnh trừng phạt mạnh chưa từng có với Iran

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent (Ảnh: Reuters).

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 20/8 cho biết, việc áp đặt lệnh trừng phạt cứng rắn nhất với Iran nhằm bóp nghẹt nền kinh tế của nước này. Theo ông, kế hoạch đó nhiều khả năng sẽ loại bỏ nhu cầu mở một chiến dịch quân sự lớn hơn nhằm vào Tehran.

"Nếu chúng ta áp dụng áp lực kinh tế tối đa, điều đó có nghĩa là nhiều khả năng sẽ không có một đợt tái khởi động quân sự quy mô lớn nào", ông Bessent giải thích.

Ông Bessent nói, ông sẽ tiết lộ thêm chi tiết và "thảo luận chính xác về những gì chúng tôi sẽ làm" đối với Iran trong một cuộc họp báo vào đầu tuần tới.

"Đó là đòn đánh kép. Chúng ta thực thi lệnh phong tỏa với Iran, và chúng ta sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt nghiêm khắc nhất lịch sử", ông cho biết. Hồi tháng 4, Mỹ đã áp lệnh phong tỏa hải quân với các cảng của Iran, coi đây là công cụ hiệu quả nhằm gây sức ép kinh tế với nước này.

Ông nhấn mạnh: "Nó sẽ phát huy tác dụng ở Iran. Đã đến lúc các đồng minh của chúng ta và phần còn lại của thế giới phải đưa ra quyết định”.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance hôm qua cũng tuyên bố sức ép kinh tế là "công cụ hiệu quả nhất" của Mỹ để chống lại Iran, nhưng cũng là một "điệu nhảy tinh tế".

"Công cụ hiệu quả nhất mà chúng ta có là áp lực kinh tế gây ra cho họ. Và đây là một điệu nhảy tinh tế, bởi vì khi chúng ta gây áp lực kinh tế lên họ, họ sẽ tìm cách gây áp lực kinh tế ngược trở lại đối với chúng ta", ông Vance nói.

Ông cho biết thêm: "Thực tế trong vài tuần qua cho thấy họ đang phải chịu áp lực lớn hơn chúng ta rất nhiều… Điều đó làm thay đổi tính toán của họ về loại thỏa thuận mà họ muốn đạt được”.

Trước đó, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump doạ tiến hành một cuộc "chiến tranh kinh tế" và cảnh báo về những hậu quả với bất kỳ quốc gia nào cung cấp "bất kỳ phao cứu sinh nào cho Iran".

Giá dầu đã tăng lên mức cao nhất hơn 3 tuần qua sau những đe dọa trừng phạt tài chính từ phía Mỹ nhằm vào Iran.

Iran đã lên án động thái của Mỹ và cảnh báo sẽ triển khai những vũ khí mạnh hơn, có sức tàn phá hơn nếu cuộc chiến leo thang.

Các đe dọa và tuyên bố trên mạng xã hội của ông Trump không phải lúc nào cũng được thực thi. Ông không nêu rõ những bước đi cụ thể mà Mỹ sẽ thực hiện hoặc tên của bất kỳ quốc gia nào, mặc dù lời cảnh báo có vẻ như mở rộng sang cả các đồng minh của Mỹ.

Ông Trump vẫn chưa đạt được các mục tiêu mà ông đã đề ra khi bắt đầu cuộc chiến, trong đó có xóa bỏ chương trình hạt nhân, hạn chế khả năng tấn công của Iran trong khu vực. Khi cuộc chiến sắp bước sang tháng thứ bảy, sức ép lên ông Trump nhằm chấm dứt chiến sự càng lớn.