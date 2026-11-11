Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).

“Tôi nghĩ rằng trong tháng 11, chứ không phải muộn hơn, chúng ta cần thống nhất ai sẽ đại diện cho châu Âu trong các cuộc đàm phán. Như vậy sẽ tốt hơn vì người đó sẽ được trao quyền đàm phán và nhận được sự ủy nhiệm từ toàn châu Âu, từ toàn bộ liên minh này”, ông Zelensky phát biểu.

Theo ông, lý tưởng nhất là một người được Liên minh châu Âu (EU) và các nước ngoài EU ủng hộ Ukraine, như Anh và Na Uy, trao quyền đại diện, bởi sự “đoàn kết” rất quan trọng.

Sau cuộc đàm phán ngày 10/11 tại UAE giữa Nga và Ukraine với Mỹ là trung gian, phía Washington đã phát đi tín hiệu muốn châu Âu tham gia cuộc thương lượng này trong tương lai.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhấn mạnh: "Chúng tôi cho rằng về lâu dài, khuôn khổ 3 bên cũng nên có sự tham gia của các đối tác châu Âu tại bàn đàm phán, bởi họ là một phần trong nỗ lực giải quyết vấn đề này về lâu dài”.

Theo Politico, một phần nguyên nhân là Mỹ muốn đưa việc rà soát các thỏa thuận an ninh rộng hơn cho châu Âu vào các cuộc đàm phán hòa bình ở Ukraine.

Phát biểu với các phóng viên trong chuyến thăm Đan Mạch hôm 10/11, ông Zelensky cho biết ông muốn có một “cuộc đối thoại” với EU và các cường quốc châu Âu khác về việc ai sẽ đại diện cho họ.

“Tôi hy vọng chúng ta sẽ thống nhất vấn đề này chậm nhất vào cuối tháng 11, tốt hơn hết là tại Đức vào ngày 19/11, trong cuộc họp của Liên minh các nước sẵn sàng hành động. Chúng ta sẽ chờ xem”, nhà lãnh đạo nhấn mạnh.

Châu Âu chưa có kế hoạch thống nhất về kịch bản tham gia đối thoại cấp cao liên quan tới xung đột Ukraine. Dù hiện tại cung cấp phần lớn nguồn tài chính nước ngoài cho Ukraine, các nước EU vẫn chưa chọn được người đại diện cho họ trên bàn đàm phán.

Các nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận những vấn đề này tại hội nghị thượng đỉnh ở Dublin, Ireland vào cuối tuần này.

Về phía Nga, hồi đầu tháng này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng các đại diện châu Âu cần có mặt tại bàn đàm phán để giải quyết xung đột ở Ukraine.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, lập trường hiện nay của châu Âu khiến việc đối thoại với Moscow trở nên bất khả thi. Ông cáo buộc rằng phần lớn các nước EU vẫn nói về mong muốn Nga trở nên thất thế và đó là điều khiến họ không thể tham gia vào các cuộc thương lượng.

Ngày 7/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết việc liên minh "các nước sẵn sàng hành động" vì Ukraine lên kế hoạch tổ chức tập trận quân sự là sự xác nhận châu Âu "không có chỗ tại bàn đàm phán" về tình hình Ukraine.

Bà khẳng định, kịch bản phương Tây đưa quân tới Ukraine sau cuộc chiến là "hoàn toàn không thể chấp nhận được, dù dưới danh nghĩa cái gọi là Liên minh các nước sẵn sàng hay dưới sự bảo trợ của bất kỳ tổ chức nào khác".

Trong một diễn biến khác, lãnh đạo Slovakia, Cộng hòa Séc, Hungary và Bulgaria đã phản đối đề nghị trước đó của Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Trước đó, ông Merz cho rằng việc thông qua ngân sách dài hạn tiếp theo của EU sẽ phụ thuộc vào việc có cấp thêm hỗ trợ tài chính cho Ukraine hay không.

Trong bức thư gửi Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa, ông Merz cho rằng khoản viện trợ mới cho Ukraine là “điều kiện tiên quyết thiết yếu” để thông qua ngân sách tiếp theo của EU. Động thái này trên thực tế gắn 2 vấn đề với nhau, trong khi cả hai đều cần được thông qua theo nguyên tắc đồng thuận tuyệt đối.

Tuy nhiên, một số nước đã lên tiếng phản đối, cho rằng không thể gắn 2 việc này vào với nhau