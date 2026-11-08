Mỹ phong tỏa hàng hải Iran (Ảnh: Hải quân Mỹ).

Reuters dẫn nguồn thạo tin cho hay, quân đội Mỹ đang thành lập lực lượng đặc nhiệm Iron Gate (Cổng Sắt), đặt căn cứ tại Tampa, bang Florida.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng đặc nhiệm sẽ phối hợp với các cơ quan chính phủ khác, gồm Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp, cũng như cộng đồng tình báo.

Ngoài việc ngăn chặn việc vận chuyển vũ khí của Iran, lực lượng này cũng sẽ tập trung vào việc chặn đứng dòng chảy của các thiết bị công nghệ lưỡng dụng được Iran sử dụng.

Iran được cho là đã tạo ra một mạng lưới bí mật để nhập khẩu ít nhất 2 tỷ USD thiết bị phần cứng, chất nổ và xe tải hạng nặng kể từ tháng 1/2025 bất chấp chiến dịch phong tỏa hải quân của Mỹ lẫn các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Việc thành lập lực lượng đặc nhiệm này là minh chứng mới nhất cho thấy Mỹ vẫn đang tìm kiếm các cách thức nhằm tăng sức ép lên Tehran sau hơn 8 tháng kể từ khi mở chiến dịch không kích Iran.

Động thái mới sẽ mở rộng lệnh phong tỏa hải quân kéo dài nhiều tháng qua của Washington đối với Iran. CENTCOM ước tính rằng lệnh phong tỏa hải quân của họ đã ngăn Iran xuất khẩu lượng dầu thô trị giá hơn 25 tỷ USD.

Các cuộc tập kích của Mỹ đã gây tổn thất cho lực lượng quân sự Iran, trong khi lệnh phong tỏa hải quân làm hạn chế nghiêm trọng hoạt động xuất khẩu dầu thô của nước này qua eo biển Hormuz và biển Ả rập.

Mặc dù vậy, theo đánh giá của tình báo Mỹ những tháng gần đây, sức ép của Washington không khiến Iran thay đổi lập trường đàm phán.

Giới chức Iran tuyên bố chỉ nối lại đàm phán khi Mỹ đáp ứng các điều kiện mà Tehran đưa ra.

Ngày 6/11, một quan chức cấp cao Iran xác nhận rằng Tehran đã chuyển tới Mỹ một đề xuất với 7 điều kiện tiên quyết nhằm chấm dứt xung đột khu vực và thúc đẩy đàm phán hạt nhân.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei nêu rõ: “Chúng tôi đã thông báo 7 điều kiện cho phía Mỹ. Chừng nào họ chưa thực hiện 7 điều kiện này, chúng tôi sẽ không mở lại eo biển Hormuz, cũng như không tiến hành đàm phán”.

Theo các nguồn thạo tin, 7 điều kiện của Iran tập trung vào các yêu cầu tiên quyết về chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận, dỡ bỏ phong tỏa, trừng phạt, tài sản và bồi thường trước khi bước vào đàm phán hạt nhân.

Trong khi đó, Mỹ tuyên bố hạt nhân Iran phải nằm trong vòng đàm phán đầu tiên.