Mỹ lên dây cót tấn công quân sự trở lại, Iran cảnh báo đanh thép

Trực thăng trên tàu khu trục thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), lực lượng giám sát hoạt động tại Trung Đông (Ảnh: Reuters).

Trong một bài đăng dài trên mạng xã hội vào ngày 14/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã liệt kê những thành tựu mà chính quyền của ông đã đạt được trong thời gian qua, bao gồm “phá hủy quân sự Iran”.

Tổng thống Trump cũng cho biết chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran “sẽ tiếp tục”, ám chỉ rằng nhà lãnh đạo Mỹ vẫn cân nhắc nghiêm túc việc nối lại các cuộc tấn công vào Iran sau khi trở về từ chuyến thăm Trung Quốc.

Trước khi lên đường sang Trung Quốc, ông Trump nói rằng thỏa thuận ngừng bắn với Iran đang “trong tình trạng nguy kịch”.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cũng nói rằng “chúng ta đang đạt được tiến triển”, nhưng vẫn còn những câu hỏi về việc liệu Iran có đáp ứng “lằn ranh đỏ” của Tổng thống Trump về việc không sở hữu vũ khí hạt nhân hay không.

Về phần mình, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo Mỹ và Israel không nên tiến hành các cuộc tấn công quân sự mới nhằm vào Iran. Ông nói rằng các cuộc đối đầu trước đây đã thất bại trong việc đạt được các mục tiêu và bất kỳ nỗ lực nào trong tương lai cũng sẽ dẫn đến kết quả tương tự.

"Chúng tôi đã quen với những lời đe dọa này. Họ đã lặp đi lặp lại những lời đe dọa của mình dưới nhiều hình thức và phương tiện khác nhau. Nhưng chính họ cũng biết rằng họ không đạt được gì, và sẽ không đạt được gì, thông qua những lời đe dọa này hay thậm chí là thông qua cuộc chiến mà họ đã phát động", ông Araghchi phát biểu bên lề cuộc họp kéo dài 2 ngày của các ngoại trưởng khối BRICS tại New Delhi hôm 14/5.

Ngoại trưởng Araghchi một lần nữa nhấn mạnh rằng “không có giải pháp quân sự nào cho các vấn đề liên quan đến Iran”.

“Iran vẫn đứng vững trước các mối đe dọa và không khuất phục. Đối phương đã thấy và trải nghiệm điều này; họ đã tiến hành cuộc chiến 40 ngày chống lại chúng tôi và đã thấy kết quả. Iran đối mặt với mọi áp lực”, ông Araghchi tuyên bố.

Ông khẳng định các mối đe dọa sẽ không làm thay đổi lập trường của Iran.

“Những ai nói chuyện với Iran bằng ngôn ngữ tôn trọng sẽ nhận được sự tôn trọng tương tự. Do đó, giải pháp không nằm ở những lời đe dọa. Càng đe dọa, họ càng không đạt được gì ngoài sự thất bại. Nếu họ muốn thử thách chúng ta một lần nữa và gây chiến, họ sẽ không thu được kết quả nào khác ngoài những gì họ đã đạt được trước đây”, nhà ngoại giao Iran cảnh báo.

Ông khẳng định “vị thế của Iran đã được nâng cao sau xung đột”.

“Giờ đây, tất cả các quốc gia đều thừa nhận rằng Iran là bên chiến thắng trong cuộc chiến này và đã thành công trong việc ngăn chặn đối phương đạt được mục tiêu của họ trong việc áp đặt ý chí”, Ngoại trưởng Araghchi nhấn mạnh.

Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ (Bộ trưởng Chiến tranh) Pete Hegseth ngày 12/5 tuyên bố Mỹ có thể chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tháng và nối lại các cuộc tấn công vào Iran.

Truyền thông Mỹ dẫn các nguồn tin cho biết, Tổng thống Trump ngày càng thất vọng với cách Iran xử lý các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột, và một số phụ tá của nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông đang nghiêm túc xem xét việc nối lại các hoạt động quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran trong những tuần gần đây.

Theo các nguồn tin, Tổng thống Trump ngày càng mất kiên nhẫn với việc eo biển Hormuz tiếp tục bị đóng cửa, cũng như sự chia rẽ trong ban lãnh đạo Iran khiến họ không thể đưa ra những nhượng bộ đáng kể trong các cuộc đàm phán hạt nhân.

Một số quan chức, bao gồm các quan chức Lầu Năm Góc, đã ủng hộ cách tiếp cận quyết liệt hơn nhằm gây áp lực buộc Iran phải ngồi vào bàn đàm phán - bao gồm cả các cuộc tấn công có mục tiêu nhằm làm suy yếu hơn nữa vị thế của Tehran. Trong khi đó, những quan chức khác vẫn thúc đẩy cơ hội đàm phán ngoại giao.