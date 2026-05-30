Mỹ kêu gọi đồng minh, đối tác châu Á tăng chi tiêu quốc phòng lên 3,5% GDP

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth (Ảnh: Reuters).

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 30/5 đã kêu gọi các đồng minh châu Á tăng mạnh chi tiêu quân sự nhằm phù hợp với tình hình địa chính trị tại khu vực. Phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore, ông Hegseth cho rằng các đồng minh mạnh hơn và tự chủ hơn là yếu tố then chốt để duy trì khả năng răn đe.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết Washington mong muốn các đồng minh và đối tác ở châu Á nâng chi tiêu quốc phòng lên mức tương đương 3,5% GDP, trong bối cảnh Mỹ cam kết đầu tư 1.500 tỷ USD cho quân đội của mình.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump liên tục yêu cầu các đồng minh tăng chi tiêu quốc phòng và nhiều lần nhấn mạnh rằng các nước châu Âu cũng như NATO cần giảm sự phụ thuộc vào Washington.

“Thời kỳ Mỹ trợ cấp cho quốc phòng của các quốc gia giàu có đã kết thúc. Chúng tôi cần đối tác, không phải các quốc gia phụ thuộc vào sự bảo hộ. Một liên minh không thể mạnh nếu mọi người không cùng chia sẻ trách nhiệm. Không ai được đi nhờ", ông Hegseth tuyên bố.

Ông Hegseth đánh giá cao những đóng góp của các đồng minh và đối tác như Hàn Quốc, Philippines, Australia..., đồng thời cho rằng Nhật Bản đang có những bước đi cụ thể nhằm tăng cường năng lực phòng thủ.

“Tokyo và Washington đều phải hoàn thành phần trách nhiệm của mình để củng cố liên minh Mỹ - Nhật", ông nói.

Ông cho biết, Mỹ muốn duy trì thế cân bằng quyền lực tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và đang hướng tới một môi trường an ninh nơi các đồng minh có năng lực mạnh hơn.

“Nền tảng cốt lõi của quan hệ đối tác là sự đồng nhất về lợi ích quốc gia”, ông Hegseth phát biểu, cho biết Mỹ sẽ tiếp cận các liên minh bằng phương châm “mạnh mẽ, kín đáo và rõ ràng”.

Dưới thời Tổng thống Donald Trump, Washington ngày càng thẳng thắn chỉ trích các đồng minh mà họ cho là chưa đóng góp tương xứng cho quốc phòng. Trước khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump từng tuyên bố rằng ông đã nói với một đồng minh NATO rằng Washington sẽ không bảo vệ những nước không “trả phần của mình”.

Tuy nhiên, ông Hegseth nhấn mạnh: “Ưu tiên nước Mỹ không có nghĩa là nước Mỹ đơn độc". Ông cho rằng các liên minh thực sự phải là những quan hệ đối tác bình đẳng, được đo bằng sức mạnh và năng lực chủ quyền mà mỗi thành viên đóng góp cho liên minh.

Ông Hegseth nhấn mạnh rằng các đồng minh của Mỹ mong muốn sự ổn định chứ không phải leo thang căng thẳng.

Quan chức Mỹ cũng cho biết quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc hiện “tốt hơn nhiều năm qua”, đồng thời dẫn chứng việc hai bên gia tăng các cuộc tiếp xúc quân sự.

“Chúng tôi gặp gỡ các đối tác Trung Quốc thường xuyên hơn bằng cách duy trì các kênh liên lạc quân sự trực tiếp và cởi mở", ông nhấn mạnh.