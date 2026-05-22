Mỹ - Iran sắp công bố dự thảo cuối cùng, hé lộ 9 điều khoản thỏa thuận

Giới chức Mỹ và Iran trong một cuộc đàm phán tại Italy năm 2025 (Ảnh EPA).

Kênh truyền thông Ả rập Xê út al-Arabiya hôm nay 22/5 dẫn các nguồn tin tiết lộ văn bản được cho là “bản dự thảo cuối cùng” của một thỏa thuận “tiềm năng” giữa Mỹ và Iran, do Pakistan làm trung gian, để chấm dứt xung đột.

Theo các nguồn tin, đây dường như là một thỏa thuận tạm thời và “một số vấn đề còn tồn đọng” sẽ được đàm phán sau khi thỏa thuận có hiệu lực.

Thỏa thuận có thể được công bố trong vòng vài giờ tới, nhưng vẫn đang “chờ sự chấp thuận” của cả hai bên.

Các nguồn tin cho biết thỏa thuận sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi được cả hai bên chính thức công bố.

Bản dự thảo thỏa thuận không đề cập rõ ràng đến các yêu cầu chủ chốt của Mỹ, bao gồm việc xóa bỏ chương trình hạt nhân của Iran và chuyển giao kho uranium làm giàu 60%, hạn chế tên lửa đạn đạo và chấm dứt hỗ trợ của Iran cho các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực.

Dự thảo thỏa thuận gồm 9 điều khoản được cho là bao gồm:

- Một lệnh ngừng bắn toàn diện, vô điều kiện ngay lập tức trên tất cả các mặt trận, bao gồm trên bộ, trên biển và trên không.

- Một cam kết chung không nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng quân sự, dân sự hoặc kinh tế.

- Chấm dứt các hoạt động quân sự và chiến tranh truyền thông.

- Cam kết tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và không can thiệp vào công việc nội bộ.

- Đảm bảo tự do hàng hải ở vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz và vịnh Oman.

- Một cơ chế chung để giám sát việc thực hiện và giải quyết tranh chấp.

- Các cuộc đàm phán để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng sẽ bắt đầu trong vòng 7 ngày.

- Mỹ dỡ bỏ dần các lệnh trừng phạt để đổi lấy cam kết của Iran đối với các điều khoản của thỏa thuận.

- Tái khẳng định việc tuân thủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Reuters dẫn nguồn tin cho biết một nhóm đàm phán của Qatar đã đến Tehran hôm nay, phối hợp với Mỹ, để giúp đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột với Iran và giải quyết các vấn đề còn tồn đọng.

Hãng thông tấn nhà nước Iran, dẫn một nguồn tin ngoại giao cấp cao ở Islamabad, hôm nay cho biết tướng Asim Munir, Tư lệnh quân đội Pakistan và là bên trung gian quan trọng trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, đã lên đường đến Tehran.

Ông Munir sẽ gặp gỡ các quan chức cấp cao của Iran, trong khi Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Syed Mohsin Naqvi đang tiến hành ngày đàm phán thứ 3 liên tiếp tại Tehran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần này cho biết các cuộc đàm phán với Iran đang ở giai đoạn cuối cùng và ông sẵn sàng chờ đợi một vài ngày để có được "câu trả lời đúng đắn" từ Iran.

Tổng thống Trump nhấn mạnh: "Chúng ta phải có được những câu trả lời đúng đắn từ Iran, vì vậy đó phải là những câu trả lời tốt đẹp hoàn toàn 100%, và nếu chúng ta có được điều đó, chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, năng lượng và mạng sống”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei xác nhận Tehran đã "nhận được các quan điểm của phía Mỹ và Iran đang xem xét chúng".

Ông nhắc lại các yêu cầu của Iran, bao gồm việc giải phóng những tài sản của Iran bị đóng băng ở nước ngoài và chấm dứt lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng biển Iran.

Trong khi đó, trưởng phái đoàn đàm phán Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo, Iran sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Mỹ tái diễn xung đột.