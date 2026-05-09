Mỹ - Iran dồn dập đấu súng ở eo biển Hormuz, Tehran cảnh báo nóng

Tên lửa Iran phóng trong cuộc đấu súng với Mỹ hôm 7/5 (Ảnh: RT).

Theo truyền thông Iran, tiếng súng và tiếng nổ đã “được nghe thấy” quanh eo biển Hormuz vào ngày 8/5, sau khi quân đội Mỹ tấn công 2 tàu Iran đang cố gắng vượt qua lệnh phong tỏa của Mỹ.

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran cho biết, lực lượng Mỹ và Iran đã xảy ra “cuộc đấu súng hạn chế”, ngay sau khi căng thẳng leo thang vào đêm trước đó.

“Có báo cáo về một cuộc đấu súng hạn chế với lực lượng Mỹ quanh eo biển Hormuz. Tiếng súng đã được nghe thấy ở các khu vực gần eo biển trong khoảng 2 giờ qua”, Tasnim đưa tin.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố lực lượng Mỹ đã bắn vào 2 tàu chở dầu mang cờ Iran khi các phương tiện này đang cố gắng vượt qua lệnh phong tỏa do Washington áp đặt. CENTCOM xác nhận các tàu của Iran đã bị vô hiệu hóa khi đang cố gắng cập cảng Iran ở vịnh Oman.

“Một tiêm kích F/A-18 Super Hornet của Hải quân Mỹ xuất kích từ tàu sân bay USS George H.W. Bush (CVN 77) đã vô hiệu hóa cả 2 tàu chở dầu sau khi bắn đạn chính xác, ngăn các tàu không tuân thủ lệnh phong tỏa tiến vào Iran”, CENTCOM cho biết.

Theo CENTCOM, lực lượng Mỹ cũng đã vô hiệu hóa một tàu chở dầu, M/T Hasna, hôm 6/5 bằng cách bắn “nhiều phát đạn” từ tiêm kích F/A-18.

CENTCOM ngày 7/5 tuyên bố lực lượng Mỹ đã tập kích một số cơ sở quân sự của Iran mà Washington cáo buộc thực hiện tấn công bằng tên lửa, máy bay không người lái và xuồng nhỏ nhằm vào các tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Hormuz.

CENTCOM nói thêm rằng lực lượng Mỹ đã "loại bỏ những mối đe dọa đang nhắm đến và tấn công các cơ sở quân sự của Iran bị nghi tấn công lực lượng Mỹ, bao gồm các địa điểm phóng tên lửa và máy bay không người lái, vị trí chỉ huy và kiểm soát, cùng các điểm nút tình báo, giám sát và trinh sát".

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận các lực lượng Mỹ đã “hạ gục” những lực lượng Iran tấn công 3 tàu khu trục của Hải quân Mỹ khi các tàu này đi qua eo biển Hormuz. Ông đồng thời cảnh báo “sẽ tấn công mạnh hơn, dữ dội hơn nhiều" nếu Iran không sớm ký kết một thỏa thuận.

Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang chờ đợi phản hồi từ phía Iran đối với một đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột giữa 2 nước, nhưng tạm thời sẽ để lại những vấn đề gây tranh cãi nhất như chương trình hạt nhân của Iran.

Bất chấp các hoạt động giao tranh mới này, ông Trump khẳng định lệnh ngừng bắn với Iran vẫn còn hiệu lực. Mỹ cho đến nay vẫn chưa dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran, trong khi Tehran vẫn tuyên bố kiểm soát eo biển Hormuz.

Phản ứng cứng rắn của Iran

Sau khi quân đội Mỹ vô hiệu hóa 2 tàu chở dầu của Iran, một nghị sĩ theo đường lối cứng rắn của Iran cảnh báo sẽ có “phản ứng quân sự” đối với hoạt động phong tỏa hải quân của Mỹ.

Nghị sĩ Ali Khezrian, một thành viên của Ủy ban An ninh Quốc gia thuộc Quốc hội Iran, nói rằng Mỹ nên cung cấp “một số tàu hộ tống” cho các tàu khu trục của họ để giải cứu các thủy thủ Mỹ trong trường hợp các tàu của họ bị đánh chìm.

"Từ nay trở đi, các hành động của Mỹ liên quan đến việc phong tỏa hải quân sẽ bị Iran đáp trả bằng phản ứng quân sự", ông Hazarian nói.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ca ngợi lệnh phong tỏa hải quân các cảng của Iran, khẳng định “không ai” có thể thách thức lệnh này.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã lên án hành động phong tỏa này, gọi đây là “sự mở rộng của hành động quân sự”.

Theo một đoạn ghi âm được truyền thông Mỹ chia sẻ hôm 8/5, hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) đã cảnh báo các tàu thuyền tránh xa các tàu chiến của Mỹ ở eo biển Hormuz sau các cuộc đụng độ vào đêm trước đó.

"Chúng tôi khuyên các bạn nên giữ khoảng cách ít nhất 16km với các tàu chiến để đảm bảo an toàn, bởi vì đôi khi chúng tôi phải cho Mỹ một bài học" bằng tên lửa và máy bay không người lái”, đoạn ghi âm cho biết.

Một nguồn tin trong ngành hàng hải tiết lộ “Iran đã kêu gọi tất cả các tàu đang ở phía bắc eo biển di chuyển xuống gần Dubai hơn, và tất cả đều đã làm như vậy", đồng thời cho biết đã có "tiếng súng dữ dội" trên tuyến đường thủy chiến lược này.