Sự cố kỹ thuật khiến hơn 17.000 chuyến bay bị hủy ở Mỹ (Ảnh minh họa: AFP).

Theo ứng dụng du lịch Flighty, sự cố hệ thống kiểm soát không lưu tại Mỹ hôm 13/11 là tồi tệ nhất trong vòng 35 năm trở lại đây xét về số lượng chuyến bay bị hủy do lỗi kỹ thuật.

Tính đến ngày 15/11, sự cố này đã khiến hơn 17.000 chuyến bay bị hủy. Con số này đã vượt qua kỷ lục 16.900 chuyến bay bị hủy bỏ do trục trặc công nghệ của hãng Southwest vào kỳ nghỉ đông năm 2022.

Sự cố kỹ thuật không lưu mới nhất cũng vượt qua cả những cuộc khủng hoảng lớn như vụ sập hệ thống công nghệ thông tin toàn cầu năm 2024 của CrowdStrike Holdings. Sự kiện này từng khiến hàng loạt chuyến bay bị đình chỉ cất cánh và làm tê liệt hoạt động kinh doanh trên khắp thế giới.

Nguyên nhân sự cố được xác định là do quá trình thay thế hệ thống dây đồng cũ kỹ tại một địa điểm hẻo lánh ở bang Arkansas và một bộ định tuyến bắt đầu gửi dồn dập các yêu cầu kết nối làm quá tải hệ thống kiểm soát không lưu.

Các hãng hàng không và hành khách hiện vẫn lao đao vì nhiều ngày gián đoạn sau lệnh ngừng cất cánh trên toàn quốc kéo dài 4 tiếng hôm 13/11.

Suốt dịp cuối tuần, những hành khách bị mắc kẹt đã phải vật vờ đi lại giữa các sân bay hỗn loạn và ngồi bệt trên sàn nhà để chờ đợi thông tin cập nhật hoặc được đặt lại vé.

Giám đốc Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) Bryan Bedford từng tuyên bố rằng hoạt động di chuyển bằng đường hàng không của hàng triệu người Mỹ đang bị mắc kẹt tại các sân bay sẽ trở lại bình thường vào cuối ngày 15/11. Tuy nhiên, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Sean Duffy cho biết, thực tế sẽ mất nhiều thời gian hơn để đưa máy bay, phi hành đoàn và hành khách về đúng lịch trình cần thiết.

Tình trạng hủy chuyến đã bắt đầu hạ nhiệt vào ngày 15/11, với hơn 2.220 chuyến bay bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, vẫn có hơn 10.000 chuyến bay bị hoãn do các hãng phải chật vật sắp xếp lại lịch trình cho máy bay và phi hành đoàn.

Các hãng hàng không lớn, bao gồm Delta Air Lines và Alaska Air Group, cho biết họ hy vọng hoạt động khai thác sẽ trở lại bình thường hơn hoặc số lượng chuyến bay bị hủy sẽ giảm mạnh vào ngày 16/11.

Theo Cirium, tính đến nay, American Airlines Group là hãng chịu thiệt hại nặng nề nhất xét về số lượng chuyến bay, với hơn 5.300 chuyến bay bị hủy kể từ ngày 13/11. Trong khi đó, JetBlue Airways, hãng hàng không đang gặp khó khăn về tài chính, chịu ảnh hưởng nặng nề nhất xét theo tỷ lệ phần trăm số chuyến bay.