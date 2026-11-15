Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner trong cuộc gặp tại Moscow ngày 12/11 (Ảnh: Reuters).

Mỹ đang nỗ lực sắp xếp các cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa Nga và các đối tác châu Âu, đồng thời chuẩn bị chương trình nghị sự cho vòng đàm phán ba bên tiếp theo.

"Trọng tâm hiện nay của chúng tôi là thúc đẩy sự tương tác trực tiếp giữa Moscow với các đối tác châu Âu, đồng thời chuẩn bị chương trình nghị sự cho vòng đàm phán ba bên tiếp theo", ông Kushner cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 14/11.

Ông Kushner tuyên bố NATO sẽ vẫn là một "trụ cột quan trọng" của an ninh châu Âu, đồng thời là nguồn bảo đảm an ninh "đáng tin cậy" cho Ukraine.

Theo Đặc phái viên Jared Kushner - con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump - trong quá trình tham vấn với các bên, đã xuất hiện những ý tưởng mới có thể giúp thu hẹp bất đồng giữa họ.

Ông Kushner cho biết, sau các cuộc gặp ba bên cùng các cuộc thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông và Đặc phái viên Steve Witkoff vẫn tiếp tục duy trì tham vấn chặt chẽ với Nga, Ukraine và các đối tác châu Âu.

Ông Kushner xác nhận các ý tưởng mới đã nảy sinh trong quá trình thảo luận và đang được xem xét.

"Một vài ý tưởng mới đã nảy sinh từ các cuộc thảo luận này và đang được xem xét. Một số ý tưởng có thể trực tiếp dẫn đến những bước đột phá, trong khi những ý tưởng khác có thể phát triển thành các đề xuất mới giúp thu hẹp những khoảng trống còn tồn tại", ông Kushner nêu rõ.

Theo ông Kushner, các kênh truyền thông đã nêu rõ những lập trường cứng rắn từ cả hai phía, cùng những ngôn từ chính trị gay gắt.

"Trong các cuộc thảo luận kín, cả hai bên đều hiểu rằng cần phải có những thỏa hiệp thực tế để chấm dứt cuộc chiến này", đặc phái viên Mỹ cho biết thêm.

Ông Kushner cũng nhấn mạnh rằng phái đoàn Mỹ sẽ tiếp tục giữ kín thông tin, một yêu cầu cần thiết đối với các cuộc đàm phán nhạy cảm hiện nay.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đề cập đến những ý tưởng mới trong các cuộc đàm phán. Theo ông, phía Mỹ lần đầu tiên đặt câu hỏi liệu Ukraine có đồng ý rút khỏi vùng Donbass để đổi lấy việc Kiev được kết nạp vào NATO hay không.

Vùng Donbass, khu vực có vị trí chiến lược ở miền Đông Ukraine, bao gồm các tỉnh Donetsk và Lugansk. Nga tuyên bố sáp nhập 2 tỉnh này vào năm 2022 sau các cuộc trưng cầu dân ý, mặc dù cho đến nay Nga vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn những khu vực này.

Vị trí vùng Donetsk và Lugansk trên bản đồ (Ảnh: Aljazeera).

Tổng thống Zelensky khẳng định lại rằng Ukraine sẽ không từ bỏ lãnh thổ của mình. Ông cho biết Kiev đang phối hợp với các đối tác để xây dựng một gói an ninh toàn diện, bao gồm các bảo đảm từ NATO và EU, một lực lượng quân sự mạnh mẽ, cùng kế hoạch tái thiết với các nguồn tài trợ được xác định rõ ràng.

Ông Zelensky cũng thông báo về công tác chuẩn bị cho một cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn, với số lượng hơn 1.000 người từ mỗi bên.

Trong khi đó, Moscow cũng đưa ra các yêu cầu riêng liên quan đến an ninh châu Âu.

Theo các kênh truyền thông, Nga một lần nữa yêu cầu NATO rút lực lượng về vị trí như năm 1997. Báo Bild cũng đưa tin Điện Kremlin muốn Phần Lan rời khỏi liên minh này và các căn cứ của NATO phải được rút khỏi các quốc gia vùng Baltic.

Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã phủ nhận việc đưa ra những điều kiện trên.

Đặc phái viên Jared Kushner và Steve Witkoff đã lần lượt gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky và Tổng thống Vladimir Putin, sau hai ngày đàm phán giữa các phái đoàn Ukraine và Nga tại Abu Dhabi vào ngày 10-11/11.

Các cuộc đàm phán mới nhất đã kết thúc mà không đạt được bước đột phá nào hướng tới một lệnh ngừng bắn toàn diện hay một thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, các bên đã đạt được thỏa thuận trao đổi tù binh quy mô lớn và cam kết tiếp tục đàm phán trong thời gian tới.