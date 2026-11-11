Nghi phạm Michael Comer, bố của em bé, đã bị bắt (Ảnh: Cảnh sát hạt Lexington).

Một bé trai 11 tháng tuổi đã được tìm thấy còn sống sau khi bị vùi dưới đất trong một chiếc lồng, khiến giới chức bang South Carolina (Mỹ) phải tổ chức cuộc tìm kiếm khẩn cấp.

Theo cảnh sát trưởng hạt Lexington, ông Jay Koon, bé Koah Sharpe được tìm thấy vào chiều 10/11 trong tình trạng “đang giành giật sự sống”, sau khi được cho là đã bị vùi dưới đất trong khoảng 24 giờ.

Cảnh sát trưởng cho biết, em bé được tìm thấy trong chiếc lồng, quấn trong một chiếc khăn và bị vùi dưới lớp đất nông trong khu rừng. Khi được phát hiện, bé đang “khóc, âm thanh vui sướng nhất mà bạn từng nghe từ tiếng khóc của một em bé”, ông Koon nói trong cuộc họp báo hôm 10/11.

“Quả thực, Chúa thật nhân từ”, ông Koon nói.

Theo Sở Cảnh sát hạt Lexington, giới chức bắt đầu tìm kiếm bé Koah và cha em, Michael Comer, 25 tuổi, vào chiều 9/11.

Theo ông Koon, bé Koah được giao cho cha chăm sóc tại nhà mẹ em trong lúc người mẹ ra ngoài giải quyết việc riêng. Một người khác cũng được sắp xếp đến nhà để trông bé, nhưng khi người này tới nơi thì cả người cha và đứa trẻ đều đã biến mất, cảnh sát trưởng cho biết.

Giới chức cho hay, phó cảnh sát trưởng hạt Lexington tìm thấy Comer vào tối muộn ngày 9/11 tại khu vực Batesburg-Leesville, nhưng không thấy bé Koah cùng với người cha.

Sau đó, theo ông Koon, gần 100 thành viên lực lượng ứng phó khẩn cấp đã tham gia cuộc tìm kiếm em bé. Khi rà soát khu vực gần nhà cha của Comer vào chiều 10/11, họ phát hiện một khoảnh đất có dấu hiệu “vừa bị xới lên”, gần bìa rừng.

“Khi họ dùng dụng cụ thăm dò, đánh dấu khu vực rồi bắt đầu đào, họ nghe thấy tiếng bé Koah khóc”, cảnh sát trưởng nói.

“Như các bạn có thể hình dung, mọi người lập tức khẩn trương lao tới, ai cũng cố gắng đào đất để đưa cháu bé ra ngoài”, ông cho biết.

Cảnh sát trưởng cho hay em bé hiện được chăm sóc tại bệnh viện và “hy vọng sẽ sớm hồi phục hoàn toàn”.

Dựa trên những thông tin điều tra của cảnh sát về nơi mà người cha Comer đã lui tới, giới chức cho rằng em bé đã bị vùi trong khoảng 24 giờ dưới đất, ông Koon nói. Cảnh sát trưởng nhận định chiếc khăn quấn quanh em có thể đã tạo ra một “túi khí” giúp em bé thở trong thời gian đó.

Theo ông Koon, nghi phạm Comer được tìm thấy trong công trình phụ nằm trong khuôn viên một ngôi nhà ở Batesburg vào tối 9/11.

Ban đầu, Comer bị bắt với các cáo buộc đột nhập và chống người thi hành công vụ. Ông Koon cho hay giới chức đang phối hợp với văn phòng công tố địa phương để xác định các cáo buộc bổ sung.

“Chúng tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người và cùng ăn mừng sự thật rằng hôm nay, một em bé 11 tháng tuổi vẫn còn sống”, ông Koon nói.