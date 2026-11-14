Sân bay ở Virginia, Mỹ (Ảnh: Reuters).

"Những gì chúng ta đang có là một hệ thống kiểm soát không lưu cực kỳ lạc hậu. Đừng chắp vá hay sửa chữa tạm bợ một hệ thống vốn có vai trò sống còn đối với mọi gia đình", Bộ trưởng Giao thông vận tải Sean Duffy phát biểu trong cuộc họp báo tối 13/11.

Ông chỉ trích quốc hội Mỹ đã "trì hoãn hết lần này đến lần khác" việc thông qua ngân sách nâng cấp hệ thống kiểm soát không lưu.

Ông nhấn mạnh: "Tôi muốn 50 tỷ USD. Hãy hoàn tất dứt điểm công việc này: phần cứng mới, phần mềm mới và hạ tầng viễn thông mới".

Hồi cuối tháng 9, ông Duffy đã đề nghị quốc hội cấp 30 tỷ USD để tài trợ cho công nghệ mới, các đài kiểm soát không lưu và nâng cấp sân bay trên toàn quốc.

Lời kêu gọi mới được đưa ra sau khi Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) chiều 13/11 ban hành lệnh cấm cất cánh đối với máy bay dân sự trên toàn quốc do sự cố liên lạc ảnh hưởng đến toàn bộ các trung tâm kiểm soát không lưu đường dài.

Đây mới chỉ là lần thứ ba trong lịch sử FAA ban hành lệnh dừng bay toàn quốc. Lần gần nhất diễn ra vào tháng 1/2023, còn trước đó là lệnh đóng cửa toàn bộ không phận quốc gia vào ngày 11/9/2001.

Lệnh cấm cất cánh kéo dài hơn 4 giờ hôm 13/11 ảnh hưởng đến hơn 14.000 chuyến bay.

Tại cuộc họp báo tối cùng ngày, ông Duffy cho biết sự cố bắt nguồn từ tình trạng quá tải dữ liệu trên các bộ định tuyến.

"Các bộ chuyển mạch và bộ định tuyến của chúng tôi thực sự đã bị quá tải dữ liệu. Chúng bắt đầu trả về dữ liệu thiếu đồng nhất từ các bộ định tuyến đó. Chính vì lý do này, chúng tôi buộc phải tạm ngắt hệ thống”, ông Duffy giải thích.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Markwayne Mullin nói, các cơ quan liên bang vẫn đang điều tra vụ việc. Tuy nhiên, ông cho biết giới chức không tìm thấy "bất kỳ bằng chứng nào" cho thấy sự cố là do một cuộc tấn công mạng gây ra.

Đồng tình với lời kêu gọi cấp ngân sách xây dựng hệ thống mới hiện đại của ông Duffy, ông Mullin nhấn mạnh: "Đây phải là một cuộc đại tu toàn diện đối với hệ thống, với chi phí chúng tôi ước tính khoảng 50 tỷ USD. Tôi nghĩ mọi thành viên quốc hội đều nên đồng ý”.

Các hãng hàng không lớn như American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines và Southwest Airlines đều bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất này.

Hiện tại, FAA vẫn phải vận hành bằng những hệ thống máy tính có tuổi đời hàng chục năm và phải tìm mua linh kiện thay thế thông qua các trang web đấu giá. Tuần trước, cơ quan này cho biết đến cuối năm 2028 sẽ loại bỏ hoàn toàn đĩa mềm đang sử dụng để lưu trữ dữ liệu thời tiết và các thông tin quan trọng khác tại hơn 400 cơ sở kiểm soát không lưu.