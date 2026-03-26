Mỹ đề nghị Ukraine từ bỏ Donbass để đổi lấy đảm bảo an ninh

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

"Mỹ sẵn sàng hoàn tất các đảm bảo này ở cấp cao một khi Ukraine sẵn sàng rút quân khỏi Donbass", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters được công bố hôm 25/3.

Theo Tổng thống Zelensky, Mỹ đang đề xuất các đảm bảo an ninh cho Ukraine để đổi lấy việc Ukraine rút quân khỏi các khu vực Donbass, nơi vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine.

Ông Zelensky cảnh báo việc rút quân như vậy sẽ đe dọa an ninh của Ukraine khi buộc Kiev phải từ bỏ các vị trí phòng thủ mạnh, có khả năng gây nguy hiểm cho cả Ukraine và toàn châu Âu.

Tổng thống Zelensky cũng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gia tăng áp lực lên Ukraine, khi Washington tìm cách nhanh chóng chấm dứt xung đột Ukraine để tập trung vào cuộc chiến với Iran.

"Trung Đông chắc chắn có tác động đến Tổng thống Trump và tôi cho rằng tác động đến cả các bước đi tiếp theo của ông ấy. Thật không may, theo ý kiến ​​của tôi, Tổng thống Trump vẫn chọn chiến lược gây thêm áp lực lên phía Ukraine”, ông Zelensky nói thêm.

Theo Tổng thống Zelensky, một văn kiện giữa Mỹ và Ukraine về đảm bảo an ninh đã "hoàn thiện 100%" vào tháng 1 nhưng vẫn cần được hoàn thiện thêm sau các cuộc đàm phán giữa các quan chức Mỹ và Ukraine tại Miami.

Sau các cuộc tấn công quy mô lớn vào các thành phố của Ukraine trong tuần này, ông Zelensky đã gửi lời cảm ơn chính quyền Tổng thống Donald Trump vì đã tiếp tục cung cấp hệ thống phòng không Patriot cho Kiev.

"Quá trình chuyển giao không gặp cản trở. Tôi rất cảm kích Tổng thống Trump và đội ngũ của ông ấy. Tuy nhiên, nguồn cung tên lửa Patriot vẫn chưa đủ lớn như chúng tôi cần", ông nói thêm.

Tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm làm trung gian hòa giải cho một thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine và Nga đã bị đình trệ, khi Washington chuyển trọng tâm sang Trung Đông.

Phái đoàn Ukraine đã dành 2 ngày ở Mỹ vào cuối tuần qua, gặp gỡ các đại diện của chính quyền Tổng thống Trump.

Vị trí vùng Donbass (Ảnh: BBC).

Vấn đề lãnh thổ, bao gồm vùng Donbass, là điểm nghẽn lớn nhất trong tiến trình đàm phán hòa bình hiện nay giữa Nga và Ukraine.

Nga nhiều lần yêu cầu lực lượng Ukraine rút khỏi vùng Donbass ở miền Đông, gồm các tỉnh Lugansk và Donetsk, như một điều kiện tiên quyết cho bất kỳ thỏa thuận nào - một yêu cầu mà Kiev đã nhiều lần bác bỏ. Ukraine khẳng định việc đóng băng các vị trí tiền tuyến hiện tại là cơ sở thực tế nhất cho một lệnh ngừng bắn.

Nga hiện kiểm soát 90% Donbass, khu vực nằm trên các mỏ than và là nơi tập trung nhiều nhà máy cơ khí hạng nặng. Nga đã tuyên bố sáp nhập Donetsk và Lugansk vào năm 2022 sau các cuộc trưng cầu dân ý.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần tuyên bố Nga sẽ giành toàn bộ vùng Donbass bằng vũ lực nếu Kiev không chấp nhận nhượng lại khu vực này trong một thỏa thuận hòa bình.

Trong khi đó, giới chức Ukraine bác bỏ những yêu cầu này. Kiev khẳng định sẽ không trao cho Nga những vùng lãnh thổ mà Moscow không thể giành được trên chiến trường.