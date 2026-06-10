Mỹ đánh giá cao vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Christopher Landau (Ảnh: Hoàng Giang).

"Tôi ở đây để khẳng định cam kết của Mỹ đối với mối quan hệ song phương với Việt Nam, cũng như với khu vực ASEAN. ASEAN là một trong những khu vực năng động nhất thế giới và Việt Nam là một trong những nước năng động nhất khu vực", Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Christopher Landau phát biểu ngày 10/6 tại Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) 2026.

Ông Landau cho biết đây là lần đầu ông đến Việt Nam và ông rất cảm động vì sự hiếu khách nồng ấm của người dân, thành phố Hà Nội, và những bước tiến mà 2 quốc gia đã đạt được, từ cựu thù trở thành những người bạn và đối tác thân thiết. Ông cũng là quan chức cấp cao đầu tiên của Mỹ có bài phát biểu tại sự kiện AFF.

Theo ông, Việt Nam và Mỹ giờ đây là Đối tác Chiến lược Toàn diện, mối quan hệ thể hiện chiều sâu, phạm vi của quan hệ song phương. Quan hệ giữa 2 nước đang đạt được nhiều thành tựu to lớn trong các lĩnh vực ưu tiên, bao gồm ngoại giao, quốc phòng, an ninh, hợp tác thực thi pháp luật, hợp tác kinh tế và giao lưu nhân dân.

Nhà ngoại giao khẳng định, Mỹ ủng hộ một Việt Nam vững mạnh, độc lập và thịnh vượng và đây là trụ cột trong chính sách hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam.

"Quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ mang lại lợi ích cho người dân 2 nước, tăng cường an ninh, ổn định của khu vực và nhân tố quan trọng cho sự thịnh vượng toàn cầu. Chúng tôi sẵn sàng ủng hộ việc Việt Nam giữ vai trò lớn hơn trong khu vực và trên trường quốc tế", ông khẳng định.

"Việt Nam không chỉ đóng vai trò quan trọng trong khu vực mà thực sự là một đối tác toàn cầu", ông nhấn mạnh.

Ông cho hay, Mỹ luôn ủng hộ mạnh mẽ ASEAN. Ông Landau nhắc lại phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào năm ngoái, khẳng định Washington ủng hộ và muốn trở thành người bạn tốt với các nước Đông Nam Á trong nhiều thế hệ tiếp theo.

Nhà ngoại giao nhấn mạnh, Mỹ sẵn sàng hỗ trợ các nước ASEAN đối phó với thách thức hiện nay về an ninh năng lượng, ủng hộ thúc đẩy sức chống chịu về năng lượng.

Về khoáng sản chiến lược, Mỹ đang tạo ra nền tảng với việc chia sẻ chuyên môn, thúc đẩy đầu tư để đa dạng hóa và tăng khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng. Về công nghệ số, Mỹ mong muốn hợp tác với ASEAN liên quan tới các công nghệ số tiên tiến cũng như trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Ông cũng khẳng định, Mỹ ủng hộ tự do hàng hải, thương mại tự do, hòa bình, ổn định ở Biển Đông. Washington đồng thời ủng hộ việc ASEAN đàm phán bộ quy tắc ứng xử phù hợp luật pháp quốc tế và cam kết phối hợp chặt chẽ với các đối tác khu vực trong mục tiêu chung này.

Nhà ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, Washington sẵn sàng tăng cường hợp tác với Việt Nam và ASEAN trong mọi khía cạnh của mối quan hệ. "Mỹ rất mong chờ vào một tương lai tươi sáng của mối quan hệ đối tác khi chúng ta tăng cường hợp tác với nhau, hướng tới tăng trưởng kinh tế và thịnh vượng cho 1 tỷ dân của Mỹ và ASEAN. Khi chúng ta đoàn kết và hành động, chúng ta có thể cùng xây dựng nên một tương lai với những kỳ vọng", ông Landau khẳng định.