Tàu SS United States trước khi bị đánh chìm (Ảnh: Reuters).

Con tàu viễn dương huyền thoại SS United States, tàu chở khách lớn nhất từng được đóng tại Mỹ, đã bắt đầu hành trình chìm xuống đáy biển ngoài khơi Florida ngày 11/11 trong một chiến dịch đánh chìm có chủ đích nhằm biến con tàu thành rạn san hô nhân tạo lớn nhất thế giới.

Đây là chặng cuối của quá trình chuẩn bị kéo dài một năm để con tàu hoàn thành sứ mệnh mới, 75 năm sau ngày nó hạ thủy. Một buổi phát trực tiếp ghi lại cảnh từ trên không cho thấy phần thân tàu hoen gỉ của con tàu từng một thời lộng lẫy, đã bị tháo bỏ hai ống khói, đang nổi trên mặt nước nhưng dần dần, lặng lẽ chìm xuống vùng biển yên ả ở vịnh Mexico (vịnh Mỹ).

Con tàu dài gần 305m đã được kéo ra biển trong chuyến đi cuối cùng.

Trước đó, các đội thi công đã dành nhiều tháng loại bỏ khỏi con tàu tất cả vật liệu không an toàn với môi trường, bao gồm nhiên liệu còn sót lại, dây điện, kính, hệ thống ống dẫn và các vật liệu phi kim loại khác, cũng như mọi vật dụng có thể gây nguy cơ mắc kẹt cho thợ lặn.

Sau đó, các đội thi công khoét những lỗ được tính toán kỹ lưỡng trên thân và các boong tàu để bảo đảm con tàu chìm dần theo cách ổn định, cân bằng và đồng đều, theo tài liệu thông tin do ban tổ chức dự án đăng tải trên mạng. Họ không sử dụng chất nổ trong quá trình này.

Các lối đi bên trong tàu cũng được mở thông để sinh vật biển có thể sinh sôi trong và xung quanh con tàu khi nó nằm dưới đáy biển.

Nếu mọi việc diễn ra theo kế hoạch, con tàu cũ kỹ sẽ nằm thẳng đứng dưới đáy vịnh, ở độ sâu 55m ngoài khơi Destin, Florida. Đây là thị trấn nghỉ dưỡng và điểm câu cá giải trí nổi tiếng với những bãi biển cát trắng cùng làn nước xanh ngọc lục bảo. Ban tổ chức cho biết boong trên cùng của tàu dự kiến nằm ở độ sâu khoảng 15m dưới mặt nước.

Quá trình đánh chìm bắt đầu vào khoảng 13h theo giờ địa phương, nhưng diễn ra chậm đến mức gần như không thể nhận thấy. Khi mặt trời lặn, phần lớn thân tàu vẫn nổi trên mặt nước.

SS United States là kỳ tích về sự xa hoa và kỹ thuật hàng hải thời hậu Thế chiến II, từng chở những người giàu có và nổi tiếng vượt Đại Tây Dương với tốc độ đến nay vẫn chưa có con tàu nào vượt qua. Con tàu ngừng hoạt động năm 1969 trong bối cảnh vận tải hàng không thương mại ngày càng phổ biến.

Con tàu neo đậu tại Philadelphia gần 30 năm và dường như đã được định đoạt số phận là rã sắt vụn, trước khi giới chức hạt Okaloosa (Florida) quyết định mua lại tàu trong khuôn khổ dự án trị giá 13 triệu USD.

“Chúng tôi luôn mong muốn bảo đảm con tàu không bị mất đi mãi mãi”, David Lawrence, thành viên ban quản trị tổ chức Bảo tồn SS United States, đơn vị bán con tàu cho hạt Okaloosa, nói với Đài Phát thanh Truyền hình Công cộng Mỹ (PBS).

Sau khi được Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ và các cơ quan khác cấp phép, con tàu được kéo đến một xưởng đóng tàu ở Mobile, bang Alabama, để chuẩn bị cho việc đánh chìm ngoài biển.

Kế hoạch là biến con tàu đã ngừng hoạt động này thành rạn san hô nhân tạo lớn nhất thế giới, theo giới chức hạt Okaloosa.

SS United States sẽ gia nhập một quần thể gồm hơn 500 địa điểm dưới nước nhỏ hơn, được hình thành từ phần còn lại của nhiều con tàu bị đánh chìm. Quần thể này tạo nên một điểm đến lý tưởng cho thợ lặn, mang tên Hệ thống rạn san hô nhân tạo Destin - Fort Walton Beach.