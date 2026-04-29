Mỹ đã chi bao nhiêu tiền cho cuộc chiến Iran?

Jules “Jay” Hurst, quan chức phụ trách bộ phận tài chính của Lầu Năm Góc, phát biểu trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện rằng, quân đội Mỹ đã chi khoảng 25 tỷ USD cho cuộc chiến với Iran kể từ khi xung đột bắt đầu vào cuối tháng 2.

Theo quan chức Lầu Năm Góc, phần lớn số tiền đó dành cho đạn dược, nhưng một phần dành cho việc bảo trì và thay thế thiết bị.

Chi phí chính xác của cuộc xung đột Iran vẫn là một bí ẩn đối với các nghị sĩ Mỹ và ngày càng trở thành một vấn đề mang tính chính trị, khi Quốc hội xem xét yêu cầu ngân sách quốc phòng của Tổng thống Donald Trump cho năm tài khóa 2027.

“Tôi rất vui vì ông đã trả lời câu hỏi đó, bởi vì chúng tôi đã hỏi rất lâu rồi mà không ai cho chúng tôi con số đó”, nghị sĩ Adam Smith, lãnh đạo phe Dân chủ tại Ủy ban Quân vụ Hạ viện, phản hồi.

Trước đó, NBC dẫn các nguồn thạo tin cho biết, các đường băng, hệ thống radar cao cấp, hàng chục máy bay, kho bãi, trụ sở chỉ huy, nhà chứa máy bay và cơ sở hạ tầng liên lạc vệ tinh của Mỹ tại Vùng Vịnh đã bị lực lượng Iran tấn công.

Iran dường như ưu tiên tấn công vào các hệ thống radar và liên lạc tại các căn cứ Mỹ ở Trung Đông, cũng như máy bay tiếp dầu, yếu tố cho phép tiêm kích Mỹ thực hiện các đòn đánh tầm xa.

Sự tàn phá của các cuộc tấn công do Iran thực hiện trải dài trên nhiều quốc gia ở Trung Đông và có thể tiêu tốn tới 5 tỷ USD để sửa chữa.

Theo báo cáo, con số ước tính này chưa bao gồm việc sửa chữa các hệ thống radar, hệ thống vũ khí, máy bay và các thiết bị khác bị hư hỏng hoặc không thể trục vớt do các cuộc tấn công của Iran.

Đầu tháng này, Financial Times dẫn các số liệu ước tính cho biết cuộc chiến của Mỹ chống lại Iran đang khiến Washington tiêu tốn hàng trăm triệu USD mỗi ngày, trong đó khoảng 1/10 là chi phí cho các trang thiết bị quân sự bị phá hủy trong giao tranh.

Theo các chuyên gia quốc phòng, tổn thất về binh sĩ và trang bị của Mỹ vẫn tương đối nhẹ so với những cuộc chiến có mức độ không quá chênh lệch giữa 2 bên. Đã có 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong các cuộc tấn công vào căn cứ kể từ ngày 28/2, và hơn 300 người bị thương.

Elaine McCusker, nghiên cứu viên cấp cao tại Viện Doanh nghiệp Mỹ (AEI) và cựu quan chức ngân sách cấp cao của Lầu Năm Góc, ước tính chi phí chiến dịch chống Iran vào khoảng 22,3-31 tỷ USD trong 5 tuần kể từ khi ông Trump ra lệnh tấn công vào cuối tháng 2.

Mark Cancian, cố vấn cấp cao về quốc phòng và an ninh tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), ước tính chiến dịch này đang tiêu tốn của Mỹ khoảng 500 triệu USD mỗi ngày.

Danh sách ngày càng dài các thiết bị tinh vi và khan hiếm bị Iran đánh trúng đã khiến các nhà phân tích và cựu quan chức lo ngại về tình trạng Mỹ bị quá tải và sử dụng nguồn lực vào những nơi có thể không tối ưu.