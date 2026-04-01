Mỹ công bố thương vong sau hơn 1 tháng xung đột với Iran

Thi thể binh sĩ tử trận trong chiến dịch tập kích Iran được đưa về Mỹ (Ảnh: Reuters).

Đại tá Hải quân Tim Hawkins, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, ngày 31/3 xác nhận tổng cộng 348 quân nhân Mỹ đã bị thương trong cuộc chiến với Iran.

Ông Hawkins nói thêm rằng 315 quân nhân đã trở lại làm nhiệm vụ, trong khi 6 người vẫn bị thương nặng.

Ngoài ra, có 13 quân nhân Mỹ thiệt mạng trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

6 thành viên của Bộ Tư lệnh Hậu cần 103 đã thiệt mạng vào ngày 1/3 trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran vào cảng Shuaiba của Kuwait.

Một trung sĩ thuộc Lực lượng Không gian đã thiệt mạng vào ngày 1/3 trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran vào căn cứ không quân Prince Sultan ở Ả rập Xê út.

Một máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 Stratotanker đã rơi ở Iraq vào ngày 12/3, khiến toàn bộ 6 người trên máy bay thiệt mạng.

Lực lượng Không quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 31/3 tuyên bố đã thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ tại căn cứ không quân Prince Sultan ở Al-Kharj, Ả rập Xê út.

Theo IRGC, thương vong của binh lính Mỹ trong cuộc tấn công này lên tới 200 người.

"Địa điểm triển khai của một đơn vị không quân Mỹ tại căn cứ Al-Kharj ở Ả rập Xê út đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa. Ít nhất 200 người thuộc quân đội Mỹ đã thiệt mạng và bị thương trong chiến dịch này", IRGC cho biết.

IRGC xác nhận phần lớn người thiệt mạng và bị thương trong cuộc tấn công là phi công chiến đấu.

Phía Mỹ không bình luận về con số thương vong do Iran công bố.

Trước đó, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, nói rằng phần lớn thương tích của quân nhân Mỹ là do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái Iran gây ra.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, lực lượng chịu trách nhiệm các hoạt động tác chiến của Mỹ ở Trung Đông, xác nhận Mỹ đã tấn công hơn 9.000 mục tiêu và làm hư hại hoặc phá hủy hơn 140 tàu của Iran kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran nhiều lần tuyên bố tiến hành chiến dịch trả đũa, nhắm vào các căn cứ quân sự Mỹ tại Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar, Ả rập Xê út và UAE.

IRGC đã kêu gọi người dân trên khắp Trung Đông tránh xa các khu vực gần nơi lực lượng Mỹ đóng quân để tránh bị thương.

IRGC cảnh báo sẽ tấn công lực lượng Mỹ ở “bất cứ nơi nào chúng tôi tìm thấy họ”. Iran cáo buộc lực lượng Mỹ và Israel sử dụng dân thường làm “lá chắn sống”.

Quân đội Iran cũng dọa nhắm vào các khách sạn có binh lính Mỹ lưu trú trên khắp khu vực, coi đó là những mục tiêu hợp pháp.

Trang tin The Hill cảnh báo, cuộc chiến của Mỹ tại Iran đang gây áp lực ngày càng lớn cho quân đội nước này, khiến thương vong gia tăng, kho dự trữ đạn dược giảm sút, một số khí tài bị loại khỏi vòng chiến đấu.

Ngoài số quân nhân thương vong, ít nhất 16 máy bay, máy bay chiến đấu Mỹ được cho đã bị phá hủy, theo tổng hợp của Bloomberg.

Chính quyền Iran chưa công bố số liệu thương vong cập nhật, nhưng một nhóm hoạt động xã hội có trụ sở tại Mỹ cho biết khoảng 1.167 binh sĩ Iran đã thiệt mạng và tình trạng của 658 binh sĩ khác vẫn chưa rõ ràng kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch tập kích vào ngày 28/2.