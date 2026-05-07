Mỹ công bố thông điệp nghi là thư tuyệt mệnh của "triệu phú ấu dâm" Epstein

Thông điệp được cho là thư tuyệt mệnh của Epstein (Ảnh: Telegraph).

Một bức thư tuyệt mệnh được cho là do tội phạm tình dục Jeffrey Epstein viết đã được một thẩm phán công bố, gần 7 năm sau khi ông này được phát hiện tử vong trong phòng giam tại một nhà tù ở New York, Mỹ.

“Họ điều tra tôi suốt nhiều tháng - không tìm thấy gì!!! Thật là một điều đặc biệt khi có thể tự chọn thời điểm để nói lời tạm biệt", nội dung bức thư được công khai hôm 6/5 viết.

Bức thư viết tay tiếp tục: “Mấy ông muốn tôi làm gì - bật khóc à!!”. Sau đó là dòng “không vui”, được gạch chân bên dưới, và kết thúc bằng câu: “Không đáng!!”.

Tuần trước, đã xuất hiện thông tin cho rằng Epstein có thể viết bức thư này. Epstein được phát hiện tử vong trong phòng giam vào tháng 8/2019, ở tuổi 66.

Người đàn ông từng có quan hệ với nhiều nhân vật nổi tiếng được phát hiện bất tỉnh chỉ vài ngày trước khi phải ra tòa liên bang với cáo buộc buôn bán tình dục trẻ vị thành niên. Epstein trước đó đã phủ nhận cáo buộc.

Bạn cùng phòng giam của Epstein, Nicholas Tartaglione, cho biết ông phát hiện bức thư vào đầu tháng đó. Thời điểm ấy, Epstein, người từng nhận tội năm 2008 với một cáo buộc dụ dỗ trẻ vị thành niên mại dâm, đã bị phát hiện bất tỉnh với một dải vải quấn quanh cổ.

Sau đó, Epstein vẫn còn sống. Nhưng vài tuần sau, ông ta bị phát hiện đã chết tại Trung tâm Cải huấn Metropolitan ở Manhattan.

Epstein từng cáo buộc Tartaglione đã tấn công mình trong một vụ bạo lực và rằng ông ta không có ý định tự tử. Epstein sau đó bị chuyển sang khu vực khác của nhà tù.

Bức thư được Thẩm phán Kenneth Karas công bố sau khi New York Times kiến nghị. Tài liệu này trước đó bị niêm phong do liên quan đến vụ án hình sự của chính Tartaglione.

Tartaglione đã bị tuyên 4 án tù chung thân liên tiếp vì vụ giết 4 người năm 2016. Tartaglione, người bị kết án năm 2023 và đang kháng cáo, nói rằng ông tìm thấy bức thư được giấu trong một cuốn tiểu thuyết trong phòng giam.

"Triệu phú ấu dâm" Epstein (Ảnh: Guardian).

Bức thư được viết trên một mảnh giấy màu vàng xé từ một quyển sổ pháp lý. Dù chưa ai xác thực được bức thư, nó vẫn thu hút sự quan tâm lớn khi những hệ lụy từ các hành vi phạm tội của Epstein vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Hồi tháng 2, Bộ Tư pháp Mỹ công bố danh sách 300 người nổi tiếng xuất hiện trong hồ sơ vụ án của "triệu phú ấu dâm" Jeffrey Epstein.

Epstein, một tội phạm tình dục đã bị kết án và có quan hệ với các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu, chính trị gia, người nổi tiếng và học giả, bị bắt đầu hồi tháng 7/2019 sau khi trở về Mỹ từ Pháp. Ông bị cơ quan công tố liên bang New York truy tố tội điều hành mạng lưới mại dâm trẻ vị thành niên quy mô lớn trong nhiều năm.

Theo các cáo buộc, Epstein đã dụ dỗ những thiếu nữ vị thành niên để lạm dụng tình dục rồi trả tiền cho các nạn nhân. Ngày 10/8/2019, Epstein đã tự tử trong buồng giam tại một nhà tù ở Manhattan, New York.