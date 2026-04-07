Mỹ công bố số binh sĩ thương vong trong chiến dịch tấn công Iran

Thi thể binh sĩ thiệt mạng trong chiến dịch tập kích Iran được đưa về Mỹ hồi tháng 3 (Ảnh: Reuters).

Người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận, tính đến ngày 6/2, 373 binh sĩ Mỹ đã bị thương trong chiến dịch quân sự ở Iran.

Theo CENTCOM, khoảng 330 binh sĩ đã trở lại làm nhiệm vụ, trong khi 5 người đang bị thương nặng.

CBS News dẫn lời 2 quan chức Mỹ cho biết, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran vào căn cứ không quân Ali Al Salem ở Kuwait vào đêm 5/2 đã khiến 15 người Mỹ bị thương.

Theo một nguồn tin, hầu hết những người bị thương tại căn cứ Ali Al Salem đã trở lại làm nhiệm vụ.

Trước đó, Lực lượng Không quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 31/3 tuyên bố đã thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ tại căn cứ không quân Prince Sultan ở Al-Kharj, Ả rập Xê út.

Theo IRGC, thương vong của binh lính Mỹ trong cuộc tấn công này lên tới 200 người. IRGC xác nhận phần lớn người thiệt mạng và bị thương trong cuộc tấn công là phi công chiến đấu.

Phía Mỹ không bình luận về con số thương vong do Iran công bố.

Quân đội Mỹ xác nhận, tính đến thời điểm hiện tại, 13 quân nhân Mỹ thiệt mạng trong chiến dịch tấn công Iran.

6 thành viên của Bộ Tư lệnh Hậu cần 103 đã thiệt mạng vào ngày 1/3 trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran vào cảng Shuaiba của Kuwait.

Một trung sĩ thuộc Lực lượng Không gian đã thiệt mạng vào ngày 1/3 trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran vào căn cứ không quân Prince Sultan ở Ả rập Xê út.

Một máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 Stratotanker đã rơi ở Iraq vào ngày 12/3, khiến toàn bộ 6 người trên máy bay thiệt mạng.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, nói rằng phần lớn thương tích của quân nhân Mỹ là do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái Iran gây ra.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran nhiều lần tuyên bố tiến hành chiến dịch trả đũa, nhắm vào các căn cứ quân sự Mỹ tại Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar, Ả rập Xê út và UAE.

IRGC đã kêu gọi người dân trên khắp Trung Đông tránh xa các khu vực gần nơi lực lượng Mỹ đóng quân để tránh bị thương.

IRGC cảnh báo sẽ tấn công lực lượng Mỹ ở “bất cứ nơi nào chúng tôi tìm thấy họ”. Iran cáo buộc lực lượng Mỹ và Israel sử dụng dân thường làm “lá chắn sống”.

Quân đội Iran cũng dọa nhắm vào các khách sạn có binh lính Mỹ lưu trú trên khắp khu vực, coi đó là những mục tiêu hợp pháp.

Giới phân tích cảnh báo, cuộc chiến của Mỹ tại Iran đang gây áp lực ngày càng lớn cho quân đội nước này, khiến thương vong gia tăng, kho dự trữ đạn dược giảm sút, một số khí tài bị loại khỏi vòng chiến đấu.

Ngoài thương vong về binh sĩ, Mỹ đã phải đối mặt với những tổn thất đáng kể về khí tài quân sự trong cuộc xung đột với Iran. Các báo cáo cho thấy, 3 máy bay F-15E Strike Eagle đã bị bắn rơi do hỏa lực đồng minh, và một chiếc F-15E khác tiếp tục bị bắn hạ trên bầu trời phía Tây Iran vào ngày 3/4.

Ngoài ra, 1 máy bay F-35 Lightning II, 1 A-10 Thunderbolt II, 1 E-3 Sentry AWACS, 17 UAV MQ-9 Reaper cũng đã bị phá hủy hoặc hư hại. Thiệt hại đối với các máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-135 càng làm tăng thêm chi phí cho chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran.

3 trực thăng Sikorsky UH-60 Black Hawk được cho là đã bị hư hại trong các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ phi công F-15 của Mỹ, do bị hỏa lực của Iran tấn công.

Trong khi đó, một cuộc tấn công tên lửa của Iran vào căn cứ không quân Prince Sultan đã làm hư hại 6 máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 khác. Iran cũng đã tấn công các radar mặt đất quan trọng của Mỹ liên kết với Hệ thống Phòng không THAAD, cùng các radar cảnh báo sớm khác.

Chiến lược của Iran dường như là tạo ra một "cuộc chiến tranh tiêu hao" nhằm gây thiệt hại lớn cho Mỹ và các đồng minh, bất chấp ưu thế trên không của Washington.