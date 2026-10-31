Mỹ có thể tiếp tục tấn công Iran vào ngày 4/11?

Tàu chiến Mỹ khai hỏa (Ảnh: Reuters).

Kênh MS NOW dẫn các nguồn tin cho biết, Mỹ có thể nối lại các cuộc tấn công nhắm vào Iran ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Theo các nguồn tin, chính quyền Mỹ đã thông báo với một số quốc gia Vùng Vịnh rằng họ nên chuẩn bị cho "một đợt tấn công ngắn nhưng dữ dội, có thể diễn ra sớm nhất là vào ngày 4/11".

Các đồng minh của Washington tại Vùng Vịnh được cho là đang nỗ lực hạ nhiệt tình hình, do lo ngại Iran sẽ trả đũa nếu các cuộc tấn công tái diễn.

Một quan chức trong khu vực nhận định, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu một số quốc gia Vùng Vịnh phản đối việc quân đội Mỹ sử dụng các căn cứ đặt trên lãnh thổ của họ để thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Trong cuộc trao đổi với phóng viên ngày 30/10, Tổng thống Donald Trump cho biết Iran muốn "đàm phán" trong bối cảnh cuộc xung đột đã kéo dài sang tháng thứ 8.

"Họ muốn đàm phán. Họ liên tục đề cập đến chuyện đó", ông Trump nói với các phóng viên.

Theo ông Trump, Iran đang gặp khó khăn trong việc chi trả cho các lực lượng an ninh khi cuộc xung đột vẫn tiếp diễn.

“Họ đang rơi vào tình thế vô cùng khó khăn", ông Trump nhận định.

Tổng thống Trump cho rằng cuộc xung đột Iran hiện nay "không giống như một cuộc chiến thông thường", đồng thời cho biết Washington chỉ chi ra "một khoản tiền rất nhỏ, nếu xét trên tương quan chung".

Ông Trump cũng lên tiếng bảo vệ chi phí cho chiến dịch của Mỹ, nói rằng số tiền đó được bỏ ra "nhằm loại bỏ vũ khí hạt nhân".

Trong cuộc trao đổi với đài phát thanh KCMO, Tổng thống Trump cho biết ông tin rằng cuộc xung đột với Iran sẽ sớm kết thúc, bất kể kết cục đó diễn ra theo cách nào.

"Mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết thôi", ông Trump tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng Iran cần phải đạt được một thỏa thuận.

“Chúng ta cần đảm bảo rằng họ sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân", ông Trump nói thêm.

Trong những ngày gần đây, ông Trump liên tục phát đi tín hiệu rằng Mỹ sẽ sớm ra quyết định về cuộc chiến Iran. Theo chủ nhân Nhà Trắng, Mỹ sẽ chấm dứt cuộc chiến Iran bằng cách này hay cách khác, hoặc nối lại chiến dịch tập kích, hoặc đạt được thỏa thuận với Tehran.

Truyền thông đưa tin, Tổng thống Trump có thể sẽ kích hoạt chiến dịch tấn công chớp nhoáng, cường độ cao nhằm vào Iran trong tương lai gần. Động thái này có thể diễn ra trước hoặc sau cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ vào tháng 11.

Báo Wall Street Journal ngày 29/10 đưa tin, Đô đốc Bradley Cooper, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), đã báo cáo với Tổng thống Trump về các phương án tấn công Iran.

Trước đó một ngày, Wall Street Journal đưa tin Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã gửi thư cho ông Mohsen Rezaei, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, với nỗ lực nối lại các cuộc đàm phán cùng Tehran nhằm giải quyết xung đột.

Tehran khẳng định Washington phải đáp ứng 7 điều kiện do Iran đặt ra, đồng thời nhấn mạnh bất kỳ quan điểm nào đi ngược lại lập trường cuối cùng này của Iran đều là không thể chấp nhận được.

Tháng trước, Iran đã đề xuất kế hoạch 7 ngày thông qua phía Qatar. Theo đó, Iran cam kết mở lại eo biển Hormuz và tái khởi động đàm phán hạt nhân trong vòng một tuần nếu Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa đường biển đối với các cảng của Iran, miễn trừ trừng phạt đối với việc bán dầu mỏ của nước này và thúc đẩy một lệnh ngừng bắn trên mọi mặt trận, bao gồm cả Li Băng.