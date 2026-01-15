Mỹ có thể mất 125 triệu USD để đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh?

Bộ Chiến tranh hiện chỉ là tên gọi thứ cấp, Lầu Năm Góc vẫn có tên chính thức là Bộ Quốc phòng (Ảnh: Reuters).

Theo một phân tích của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO), động thái của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh có thể tiêu tốn từ vài triệu USD cho tới hơn 125 triệu USD, tùy thuộc vào mức độ quyết liệt mà Lầu Năm Góc triển khai việc thay đổi này.

Cho tới nay, Lầu Năm Góc vẫn chưa công bố kế hoạch rõ ràng về việc thực thi sắc lệnh hành pháp ban hành vào tháng 9/2025 của ông Trump, trong đó ông nói rằng cái tên Bộ Chiến tranh “thể hiện khả năng và sự sẵn sàng của chúng ta trong việc chiến đấu và giành chiến thắng trong các cuộc chiến vì lợi ích của quốc gia, vào bất kỳ thời điểm nào”.

CBO cho biết họ đã tiếp cận được một báo cáo chi tiêu từ cơ quan kiểm soát ngân sách của Lầu Năm Góc, cho thấy 1,9 triệu USD đã được 5 đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng chi cho các hạng mục như cờ hiệu, bảng biển và tài liệu huấn luyện được cập nhật.

Con số này chỉ tính trong 1 giai đoạn kéo dài 30 ngày và không tính tới chi phí của nhiều văn phòng, khiến CBO cho rằng nó đánh giá thấp tổng chi phí thực tế cho đến thời điểm hiện tại.

Do chỉ Quốc hội Mỹ mới có thẩm quyền thành lập hoặc đặt tên cho các bộ trong nội các, nên cái tên “Bộ Chiến tranh” theo sắc lệnh của ông Trump hiện được xem là tên gọi thứ cấp. Lầu Năm Góc vẫn có tên chính thức là Bộ Quốc phòng.

Tuy nhiên, Bộ Chiến tranh là tên gọi mà Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth nhiệt tình đón nhận, coi đó là một phần của tinh thần mà ông gọi là “chiến đấu để giành chiến thắng”. Cho đến nay, chính quyền Mỹ vẫn chưa trình Quốc hội một đề xuất chính thức về việc đổi tên.

CBO ước tính rằng, nếu việc triển khai đổi tên ở mức khiêm tốn, chủ yếu giới hạn trong văn phòng của ông Hegseth, chi phí có thể vào khoảng 10 triệu USD, phần lớn là các thay đổi hành chính như giấy tiêu đề thư, trang web và vật phẩm nghi lễ được cập nhật. Nếu việc thay đổi được triển khai dần dần, chi phí thậm chí có thể thấp hơn.

Ngược lại, một đợt triển khai rộng hơn và nhanh hơn trên toàn bộ các cơ quan thuộc lĩnh vực quốc phòng có thể đẩy chi phí vượt quá 125 triệu USD, theo CBO.

Phần lớn sự không chắc chắn bắt nguồn từ việc Lầu Năm Góc không cung cấp chi tiết về cách họ dự định thực hiện sắc lệnh của ông Trump, Giám đốc CBO Phillip Swagel cho biết trong bức thư gửi các thượng nghị sĩ Dân chủ ngày 13/1.

Phân tích này được thực hiện theo yêu cầu của Thượng nghị sĩ bang Oregon Jeff Merkley, nghị sĩ Dân chủ cao cấp nhất trong Ủy ban Ngân sách Thượng viện.

Lầu Năm Góc và Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng chưa bình luận về thông tin do CBO cung cấp.

Phân tích của CBO dựa nhiều vào các nỗ lực đổi tên trong quá khứ, đặc biệt là sáng kiến dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm loại bỏ các tên gọi gắn với Liên minh miền Nam khỏi các căn cứ Lục quân Mỹ.

Chiến dịch đó cuối cùng tốn kém hơn nhiều so với dự kiến ban đầu, khi Lục quân phải điều chỉnh ước tính chi phí đổi tên 9 căn cứ từ 21 triệu USD lên khoảng 39 triệu USD. CBO hiện ước tính chi phí cuối cùng vào khoảng 5 triệu USD cho mỗi căn cứ.

CBO cảnh báo rằng một cuộc thay đổi toàn diện và ngay lập tức đối với các quy định, hợp đồng và hệ thống biển bảng liên quan tới Bộ Chiến tranh có thể đẩy tổng chi phí lên tới “hàng trăm triệu USD”.