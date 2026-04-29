Mỹ có thể chi 50 triệu USD đổi tên Bộ Quốc phòng

"Bộ Chiến tranh" vẫn là tên gọi thứ cấp của Bộ Quốc phòng vì chưa được Quốc hội thông qua (Ảnh: Reuters).

Lầu Năm Góc đã chính thức đề nghị Quốc hội thông qua việc đổi tên từ Bộ Quốc phòng Mỹ thành Bộ Chiến tranh, một động thái mà cơ quan này ước tính sẽ tiêu tốn hơn 50 triệu USD.

Văn phòng Cố vấn Pháp lý của Lầu Năm Góc đã công bố đề xuất sửa đổi luật để đổi tên bộ, dù tên gọi này đã được sử dụng trên thực tế kể từ khi Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth ban hành hướng dẫn theo sau sắc lệnh hành pháp tháng 9/2025 của Tổng thống Donald Trump.

Những người ủng hộ thay đổi này cho rằng đây là việc khôi phục cách gọi lịch sử từ thời trước năm 1947, khi còn tồn tại Bộ Chiến tranh.

“Chính dưới tên gọi này, Bộ Chiến tranh, cùng với Bộ Hải quân được thành lập sau đó, đã giành chiến thắng trong Chiến tranh 1812, Chiến tranh thế giới thứ nhất và Chiến tranh thế giới thứ hai, tạo nên sự kính nể và niềm tin vào quân đội của chúng ta”, sắc lệnh ban đầu của ông Trump viết.

Tuy nhiên, động thái cũng đặt ra câu hỏi về khoản chi phí phát sinh để thay đổi biển hiệu và các tài liệu trên toàn bộ hệ thống toàn cầu. Điều này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ đang cam kết cắt giảm chi phí liên bang.

Lầu Năm Góc đã nhanh chóng thay đổi các biển hiệu tại trụ sở ở Washington, trong khi chính quyền và các quan chức quân đội Mỹ cũng đã bắt đầu gọi cơ quan này bằng tên mới.

Để tiết kiệm chi phí, Lầu Năm Góc cho biết họ đang sử dụng các vật tư sẵn có như giấy tiêu đề cho đến khi hết, sau đó mới bổ sung theo tên mới. Các biển hiệu đang được cập nhật theo các đơn đặt hàng số lượng lớn.

Theo đề xuất mới nhất, tổng chi phí triển khai thay đổi ước tính khoảng 44,6 triệu USD trong năm tài khóa này cho các cơ quan quốc phòng, cộng thêm 3,5 triệu USD cho các quân chủng và 3 triệu USD cho văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng cùng trụ sở tại Washington.

Ngoài ra, Mỹ sẽ tốn thêm khoảng 400.000 USD để điều chỉnh tên gọi tại văn phòng Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, các bộ tư lệnh tác chiến và Cục Vệ binh Quốc gia.